Aktivno čistilo, v prašku RM 80, 20Kg

Visoko koncentriran vodotopen prašek s svežim vonjem, ki zagotavlja preprosto sipanje. Raztaplja nečistoče zaradi olja, maščob in emisij. Učinkovit v vseh temperaturnih razponih, nežno delovanje.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (Kg) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 10,9
Teža (Kg) 20
Teža vključno z embalažo (Kg) 20,405
Mere (D × Š × V) (mm) 750 x 450 x 120
Značilnosti
  • zelo izdatno čistilo v prašku za čiščenje z visokim tlakom, za pranje vozil
  • Raztaplja močne oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
  • Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
  • Izjemno ekonomično
  • Varuje material
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Aktivno čistilo, v prašku RM 80, 20Kg
Aktivno čistilo, v prašku RM 80, 20Kg
Aktivno čistilo, v prašku RM 80, 20Kg
Aktivno čistilo, v prašku RM 80, 20Kg
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H319 Povzroča hudo draženje oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P264 Po uporabi temeljito umiti
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
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Področja uporabe
  • Transportne storitve in transportne naprave
  • Osebna vozila
  • Pranje gospodarskih vozil
  • Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki