Čistilno sredstvo za visokotlačno čiščenje CP 935, 20l
Visoko učinkovit koncentrat za čiščenje z vonjem po jabolkih za pranje vozil. Odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo, kot so prah, olje, maziva, ostanki insektov, drevesna smola in ilovica.
Izjemno varčno čistilno sredstvo za visokotlačno čiščenje CP 935 s svežim vonjem jabolka za temeljito čiščenje avtomobilov in koles v samopostrežnih pralnicah. Močan čistilni koncentrat je še posebej učinkovit in raztopi tudi najbolj trdovratne ostanke olja, maščobe, drevesnega soka, blata in insektov. Hkrati se ponaša z impresivnimi okolju prijaznimi lastnostmi: površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje CP 935, so biološko razgradljive v skladu z OECD in zelo hitro loči olje in vodo v separatorju olja, zaradi česar je idealen za ta namen. Z do 50 pranji avtomobila na liter je Kärcherjev visokotlačni detergent tudi zelo varčen.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|12
|Teža (Kg)
|20,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|21,71
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 x 230 x 430
Značilnosti
- Ultra učinkovit visokotlačni detergent za čiščenje vozil
- Raztopi tudi najbolj trdovratne ostanke olja, masti, drevesnega soka, blata in insektov
- Hitro učinkovanje
- Izjemno ekonomično
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
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Področja uporabe
- Osebna vozila
- Pranje gospodarskih vozil
- Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki