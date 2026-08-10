Čistilno sredstvo za visokotlačno čiščenje CP 935, 20l

Visoko učinkovit koncentrat za čiščenje z vonjem po jabolkih za pranje vozil. Odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo, kot so prah, olje, maziva, ostanki insektov, drevesna smola in ilovica.

Izjemno varčno čistilno sredstvo za visokotlačno čiščenje CP 935 s svežim vonjem jabolka za temeljito čiščenje avtomobilov in koles v samopostrežnih pralnicah. Močan čistilni koncentrat je še posebej učinkovit in raztopi tudi najbolj trdovratne ostanke olja, maščobe, drevesnega soka, blata in insektov. Hkrati se ponaša z impresivnimi okolju prijaznimi lastnostmi: površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje CP 935, so biološko razgradljive v skladu z OECD in zelo hitro loči olje in vodo v separatorju olja, zaradi česar je idealen za ta namen. Z do 50 pranji avtomobila na liter je Kärcherjev visokotlačni detergent tudi zelo varčen.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 12
Teža (Kg) 20,7
Teža vključno z embalažo (Kg) 21,71
Mere (D × Š × V) (mm) 250 x 230 x 430
Značilnosti
  • Ultra učinkovit visokotlačni detergent za čiščenje vozil
  • Raztopi tudi najbolj trdovratne ostanke olja, masti, drevesnega soka, blata in insektov
  • Hitro učinkovanje
  • Izjemno ekonomično
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Čistilno sredstvo za visokotlačno čiščenje CP 935, 20l
Čistilno sredstvo za visokotlačno čiščenje CP 935, 20l
Čistilno sredstvo za visokotlačno čiščenje CP 935, 20l
Čistilno sredstvo za visokotlačno čiščenje CP 935, 20l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H290 Lahko je jedko za kovine.
  • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
  • P405 Hraniti zaklenjeno.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Osebna vozila
  • Pranje gospodarskih vozil
  • Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
Dodatna oprema