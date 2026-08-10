Visoko učinkovito in vidno: poleg izjemno dobre učinkovitosti čiščenja, alkalno čistilo za platišča CP 901 iz Kärcherja navdušuje s svojo pametno rumeno barvo, ki nudi največjo vidljivost med nanosom in tako omogoča optimalno porazdelitev na lahkih litih in jeklenih platiščih. Običajna umazanija, kot so zažgan zavorni prah, obraba pnevmatik, zimska sol ali vodni kamen, se tako popolnoma ujame in odstrani tako hitro, kot je učinkovito. CP 901 je primeren za pranje vozil na samopostrežnih pralnicah kot tudi za razpršilne enote in je 90-odstotno biorazgradljiv – površinsko aktivne snovi vsebujejo v skladu z EEC 648/2004. Čistilo za platišča, ki ščiti material, ne poškoduje nepremazanih betonskih tal ali jeklenih kolesnih obokov in ponuja visoko učinkovitost z zmogljivostjo čiščenja okoli 400 platišč na liter.