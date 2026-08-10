Alkalno čistilo za platišča VehiclePro, alkalno RM 801 Classic, za učinkovito in hitro odstranjevanje običajne umazanije zaradi zavornega prahu, obrabe pnevmatik ali cestne soli, kot tudi madežev vodnega kamna na platiščih vozil: alkalno čistilo za platišča VehiclePro, alkalno RM 801 Classic. Nežno do platišč, zelo učinkovito čistilo ne napada nepremazanih betonskih tal ali jeklenih kolesnih obokov. RM 801 je primeren za uporabo v sistemih za pranje vozil, na samopostrežnih pralnicah in z razpršilnimi enotami ter je 90-odstotno biološko razgradljiv – površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje, so v skladu z EEC 648/2004. Z zmogljivostjo čiščenja približno 400 platišč na liter je uveljavljeno standardno čistilo tudi zelo varčno in učinkovito.