Naše učinkovito, kislo čistilo za platišča VehiclePro RM 800 je osupljivo učinkovito pri čiščenju vozil, hkrati pa je nežno do materiala. Primeren je za samopostrežne pralnice in za uporabo z razpršilnimi enotami v pralnicah gospodarskih vozil, pri čemer tvori aktivno čistilno peno, ki hitro in varno odstrani značilno umazanijo, kot so zavorni prah, obraba pnevmatik, madeži vodnega kamna ali agresivne usedline zimske cestne soli. Njegove nežne lastnosti ne le ščitijo platišča avtomobilov in gospodarskih vozil, ampak tudi ne napadajo nepremazanih betonskih tal ali kolesnih obokov iz nerjavečega jekla. Sestavine standardnega čistila so 90-odstotno biorazgradljive – vsebovane površinsko aktivne snovi so v skladu z EEC 648/2004. Z zmogljivostjo čiščenja približno 400 platišč na liter je čistilo za platišča VehiclePro RM 800 tudi zelo varčno in učinkovito.