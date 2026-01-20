Čistilo za platišča, kislo RM 800, 20l
Kislo čistilo za platišča za nežno odstranjevanje običajne umazanije, kot so zavorni prah, obraba pnevmatik, madeži vodnega kamna ali usedline cestne soli.
Naše učinkovito, kislo čistilo za platišča VehiclePro RM 800 je osupljivo učinkovito pri čiščenju vozil, hkrati pa je nežno do materiala. Primeren je za samopostrežne pralnice in za uporabo z razpršilnimi enotami v pralnicah gospodarskih vozil, pri čemer tvori aktivno čistilno peno, ki hitro in varno odstrani značilno umazanijo, kot so zavorni prah, obraba pnevmatik, madeži vodnega kamna ali agresivne usedline zimske cestne soli. Njegove nežne lastnosti ne le ščitijo platišča avtomobilov in gospodarskih vozil, ampak tudi ne napadajo nepremazanih betonskih tal ali kolesnih obokov iz nerjavečega jekla. Sestavine standardnega čistila so 90-odstotno biorazgradljive – vsebovane površinsko aktivne snovi so v skladu z EEC 648/2004. Z zmogljivostjo čiščenja približno 400 platišč na liter je čistilo za platišča VehiclePro RM 800 tudi zelo varčno in učinkovito.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|0,3
|Teža (Kg)
|22,66
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|23,87
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 250 x 410
Značilnosti
- zelo učinkovito čistilo za čiščenje platišč
- Zanesljivo odstranjuje zavorni prah, delce pnevmatik, ostanke soli in madeže vodnega kamna
- Hitro učinkovanje
- Varuje material
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
Področja uporabe
- Čiščenje platišč