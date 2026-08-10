Čistilo za tovornjake, alkalno RM 805, brez NTA, 20l

Sredstvo v razpršilu za predhodno obdelavo pri pranju gospodarskih vozil učinkovito pripomore k odstranjevanju najtrdovratnejše umazanije, kot so maziva, saje, olje, katran, mrčes in sivi film, z vseh vrst gospodarskih vozil. Brez NTA.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 13
Teža (Kg) 21,4
Teža vključno z embalažo (Kg) 22,41
Mere (D × Š × V) (mm) 250 x 230 x 420
Značilnosti
  • Učinkovito pršilno sredstvo za predpranje gospodarskih vozil
  • Maščobni, oljni madeži, umazanija, ki je posledica emisij in insekti se namočijo in tako zanesljivo raztopijo
  • Rezultat čiščenja nadaljnjih postopkov čiščenja je zato občutno izboljšan
  • Idealno primerno za čiščenje ponjav tovornjakov
  • Zelo dobre lastnosti čiščenja še posebej pri uporabi hladne vode
  • Hitro učinkovanje
  • Varuje material
  • Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Čistilo za tovornjake, alkalno RM 805, brez NTA, 20l
Čistilo za tovornjake, alkalno RM 805, brez NTA, 20l
Čistilo za tovornjake, alkalno RM 805, brez NTA, 20l
Čistilo za tovornjake, alkalno RM 805, brez NTA, 20l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H290 Lahko je jedko za kovine.
  • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
  • P405 Hraniti zaklenjeno.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Pranje vozil in motorjev
  • Pralnice za pranje vozil
  • Pranje gospodarskih vozil
  • Čiščenje ponjav
  • Osebna vozila
Dodatna oprema