Visoko koncentrirano alkalno čistilo za platišča VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, razvito za uporabo v sistemih za pranje vozil, kot je CW 5 Klean!Star iQ in samopostrežnih pralnicah, je zelo učinkovito pri odstranjevanju trdovratne umazanije z avtomobilskih platišč iz lahkih zlitin ali jekla. Čistilo iz serije Klear!Line proizvajalca Kärcher ima tudi visoko peneče lastnosti – podaljšan kontaktni čas idealno podpira odstranjevanje zavornega prahu, obrabe pnevmatik, vodnega kamna in ostankov cestne soli, tudi pri brezkontaktnem čiščenju. Je posebej nežen do materiala in ne poškoduje samih platišč ali nepremazanih betonskih tal ali jeklenih obokov koles. Poleg tega čistilna pena navdušuje z izkoristkom do 500 vozil na liter in je več kot 90-odstotno biološko razgradljiva – površinsko aktivna snov v skladu z EEC 648/2004.