Pena za platišča RM 802, 20l
Alkalno čistilo za platišča, visoko koncentrirano, močno se peni in posebej nežno do materialov. Izjemna čistilna moč za zelo umazana platišča iz lahke zlitine in jekla.
Visoko koncentrirano alkalno čistilo za platišča VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802, razvito za uporabo v sistemih za pranje vozil, kot je CW 5 Klean!Star iQ in samopostrežnih pralnicah, je zelo učinkovito pri odstranjevanju trdovratne umazanije z avtomobilskih platišč iz lahkih zlitin ali jekla. Čistilo iz serije Klear!Line proizvajalca Kärcher ima tudi visoko peneče lastnosti – podaljšan kontaktni čas idealno podpira odstranjevanje zavornega prahu, obrabe pnevmatik, vodnega kamna in ostankov cestne soli, tudi pri brezkontaktnem čiščenju. Je posebej nežen do materiala in ne poškoduje samih platišč ali nepremazanih betonskih tal ali jeklenih obokov koles. Poleg tega čistilna pena navdušuje z izkoristkom do 500 vozil na liter in je več kot 90-odstotno biološko razgradljiva – površinsko aktivna snov v skladu z EEC 648/2004.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22,8
Značilnosti
- zelo učinkovito čistilo za čiščenje platišč
- Zanesljivo odstranjuje zavorni prah, delce pnevmatik, ostanke soli in madeže vodnega kamna
- Varuje material
- Ne razjeda betonskih tal in jeklenih stojal za kolesa
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Preko 90-odstotno biološko razgradljiv
- ne vsebuje NTA
- Visoko koncentrirano
- v skladu z VDA
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
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Področja uporabe
- Čiščenje platišč