Pena za vozila RM 892, 10l

Visoko koncentrirano penasto čistilo: zelo dobro tvorjenje pene, najboljše odvajanje umazanije, zelo visoka sposobnost prenašanja umazanije, enostavno izpiranje, združljivo s sušilnimi sredstvi in ​​voski. Skladno z VDA.

Pri uporabi v sistemih za pranje vozil naša aktivna pena VehiclePro Klear!Foam RM 892 z intenzivno peno prepriča z največjim izkoristkom, najmanjšim odmerkom in zelo dobrimi rezultati čiščenja. Visoko koncentrirano penasto čistilo zanesljivo odstrani olje, maščobo in mineralno umazanijo ter hkrati poveča drsnost ščetk – za posebej nežno čiščenje osebnih in gospodarskih vozil. Poleg tega ustvarja stabilno penasto preprogo, ki jo je enostavno spirati, z visoko sposobnostjo prenašanja umazanije in s hidrofobnim učinkom zagotavlja popoln rezultat sušenja. Klear!Foam RM 892 se lahko uporablja tudi kot dežna pena/penasta stena ali kot šampon za krtačo, če je doziranje prilagojeno. Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z OECD in zato okolju prijazne.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 10
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 10
Teža (Kg) 10,35
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,202
Mere (D × Š × V) (mm) 287 x 150 x 329
Značilnosti
  • šampon za pranje osebnih vozil z intenzivno peno
  • Brez težav odstranjuje olja, maščobe in umazanijo, ki vsebuje mineralne snovi.
  • Pomaga pri drsenju krtače in tako ščiti površino vozila
  • Ustvari stabilno učinkovito plast pene
  • S hidrofobnim učinkom zagotavlja popolne rezultate sušenja
  • Posebne snovi podpirajo dolgotrajno zaščito avtomobilskih površin
  • Visoko koncentrirano
  • v skladu z VDA
Pena za vozila RM 892, 10l
Pena za vozila RM 892, 10l
Pena za vozila RM 892, 10l
Pena za vozila RM 892, 10l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Avtomobili
  • Pranje gospodarskih vozil
Dodatna oprema