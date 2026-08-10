Pri uporabi v sistemih za pranje vozil naša aktivna pena VehiclePro Klear!Foam RM 892 z intenzivno peno prepriča z največjim izkoristkom, najmanjšim odmerkom in zelo dobrimi rezultati čiščenja. Visoko koncentrirano penasto čistilo zanesljivo odstrani olje, maščobo in mineralno umazanijo ter hkrati poveča drsnost ščetk – za posebej nežno čiščenje osebnih in gospodarskih vozil. Poleg tega ustvarja stabilno penasto preprogo, ki jo je enostavno spirati, z visoko sposobnostjo prenašanja umazanije in s hidrofobnim učinkom zagotavlja popoln rezultat sušenja. Klear!Foam RM 892 se lahko uporablja tudi kot dežna pena/penasta stena ali kot šampon za krtačo, če je doziranje prilagojeno. Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z OECD in zato okolju prijazne.