Pena za vozila RM 892, 200l
Visoko koncentrirano penasto čistilo: zelo dobro tvorjenje pene, najboljše odvajanje umazanije, zelo visoka sposobnost prenašanja umazanije, enostavno izpiranje, združljivo s sušilnimi sredstvi in voski. Skladno z VDA.
Pri uporabi v sistemih za pranje vozil naša aktivna pena VehiclePro Klear!Foam RM 892 z intenzivno peno prepriča z največjim izkoristkom, najmanjšim odmerkom in zelo dobrimi rezultati čiščenja. Visoko koncentrirano penasto čistilo zanesljivo odstrani olje, maščobo in mineralno umazanijo ter hkrati poveča drsnost ščetk – za posebej nežno čiščenje osebnih in gospodarskih vozil. Poleg tega ustvarja stabilno penasto preprogo, ki jo je enostavno spirati, z visoko sposobnostjo prenašanja umazanije in s hidrofobnim učinkom zagotavlja popoln rezultat sušenja. Klear!Foam RM 892 se lahko uporablja tudi kot dežna pena/penasta stena ali kot šampon za krtačo, če je doziranje prilagojeno. Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z OECD in zato okolju prijazne.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|200
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|10
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|215,56
Značilnosti
- šampon za pranje osebnih vozil z intenzivno peno
- Brez težav odstranjuje olja, maščobe in umazanijo, ki vsebuje mineralne snovi.
- Pomaga pri drsenju krtače in tako ščiti površino vozila
- Ustvari stabilno učinkovito plast pene
- S hidrofobnim učinkom zagotavlja popolne rezultate sušenja
- Posebne snovi podpirajo dolgotrajno zaščito avtomobilskih površin
- Visoko koncentrirano
- v skladu z VDA
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
Področja uporabe
- Avtomobili
- Pranje gospodarskih vozil