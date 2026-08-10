VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 je sredstvo za nego vozila z največjo učinkovitostjo za uporabo v sistemih avtopralnic s programsko opcijo "wax conservation". Posebna negovalna formula zagotavlja ohranitev voska, ki traja do 6 mesecev, učinkovito ščiti lak vozila pred cestno umazanijo, ostanki insektov, kislim dežjem, cestno soljo in drugimi vplivi okolja, ki poškodujejo lak. Hkrati vosek ustvari visok sijaj, ne da bi pustil ostanke na steklenih površinah ali se oprijel pralnih krtač in šob sistema. Poleg tega je Polish Plus RM 831 učinkovit pri trdoti vode, ne vsebuje mineralnih olj in mineralnih ogljikovodikov ter je skladen z VDA. Površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje, so tudi okolju prijazne, saj so biorazgradljive v skladu z EEC 648/2004.