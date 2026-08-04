Pralno sredstvo za krtače VehiclePro Brush RM 811, 20l
Zelo aktiven šampon za pranje s krtačami, združljiv z voskom, namenjen uporabi v avtomatskih avtopralnicah. Posebna kombinacija aktivnih učinkovin pomaga izboljšati drsenje krtač in zaščiti površino vozila. Skladnost z določili VDA.
VehiclePro Brush šampon RM 811 Classic je primeren za uporabo v sistemih za pranje vozil in pralnicah gospodarskih vozil. Zanesljivo odstranjuje maščobo, olje, umazanijo, ki jo povzročajo emisije, in tipično cestno umazanijo ter pomaga krtačam drseti, hkrati pa zmanjša stopnjo njihove ponovne umazanije, da lahko delujejo dlje časa. Poleg tega se RM 811 Classic lahko uporablja tudi kot aktivna pena in ščiti lak vozila. Ekonomičen šampon za krtačo lahko očisti do 100 avtomobilov na vsak liter in je zasnovan tako, da deluje z nadaljnjimi izdelki z voskom, da prepreči nastanek madežev na laku. Površinsko aktivne snovi v formuli so biorazgradljive v skladu z OECD. Še več, hitro loči olje in vodo v separatorju olja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|9
|Teža (Kg)
|20,36
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22,333
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 237 x 430
Značilnosti
- Učinkovit šampon za pranje osebnih in gospodarskih vozil
- Zanesljivo odstranjuje maščobne, oljne madeže, umazanijo, ki je posledica emisij, in insekte
- Pomaga pri drsenju krtače in tako ščiti površino vozila
- Občutno zmanjšuje nabiranje umazanije na krtačah
- Ne škoduje vosku in s tem preprečuje tvorjenje lis na laku
- v skladu z VDA
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Biološko razgradljivi tenzidi v skladu z OECD
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H315 Povzroča draženje kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P332 + P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
- P302 + P352b PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila.
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Področja uporabe
- Osebna vozila
- Pranje gospodarskih vozil