VehiclePro Brush šampon RM 811 Classic je primeren za uporabo v sistemih za pranje vozil in pralnicah gospodarskih vozil. Zanesljivo odstranjuje maščobo, olje, umazanijo, ki jo povzročajo emisije, in tipično cestno umazanijo ter pomaga krtačam drseti, hkrati pa zmanjša stopnjo njihove ponovne umazanije, da lahko delujejo dlje časa. Poleg tega se RM 811 Classic lahko uporablja tudi kot aktivna pena in ščiti lak vozila. Ekonomičen šampon za krtačo lahko očisti do 100 avtomobilov na vsak liter in je zasnovan tako, da deluje z nadaljnjimi izdelki z voskom, da prepreči nastanek madežev na laku. Površinsko aktivne snovi v formuli so biorazgradljive v skladu z OECD. Še več, hitro loči olje in vodo v separatorju olja.