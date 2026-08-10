Pralno sredstvo za krtače VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
VehiclePro Klear!Brush RM 891: intenzivno čiščenje, nežno do barvanih površin, podpira samodejno čiščenje krtač in podaljša njihovo življenjsko dobo. Pospešuje sušenje in je skladno z določili VDA.
Naš VehiclePro Klear!Brush RM 891 je zelo učinkovit šampon za krtačo s hidrofobnim učinkom za najboljše možne rezultate čiščenja in sušenja pri pranju avtomobilov in gospodarskih vozil v sistemih za pranje vozil. Poveča zmožnost drsenja krtač, kar pomaga zaščititi lak in podpira tudi samočistilni proces krtač, ohranja njihovo vrednost in zato dlje časa delujejo. Zelo zmogljiv šampon za krtačenje iz Kärcher Klear! linije je sposoben očistiti do 200 avtomobilov za vsak liter, zaradi česar je še posebej ekonomična izbira. Klear!Brush RM 891 lahko po potrebi uporabite tudi kot aktivno peno. Je skladen z VDA in hitro loči olje in vodo v separatorju olja. Površinsko aktivne snovi v formuli so biorazgradljive v skladu z OECD.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|10
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|11
|Teža (Kg)
|10,15
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,791
|Mere (D × Š × V) (mm)
|287 x 150 x 329
Značilnosti
- Učinkovit šampon za pranje osebnih in gospodarskih vozil
- Pomaga pri drsenju krtače in tako ščiti površino vozila
- S hidrofobnim učinkom zagotavlja popolne rezultate sušenja
- Zagotavlja optimalno drsenje krtač
- Visoko koncentrirano
- v skladu z VDA
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
Področja uporabe
- Avtomobili
- Pranje gospodarskih vozil