PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l
Alkalno peneče čistilo RM 838 za pranje vozila brez dotika brez težav in nežno do laka vozila odstranjuje močno oljno in maščobno umazanijo, ostanke insektov ter cestno umazanijo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|3
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|12
|Teža (Kg)
|3,06
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,25
|Mere (D × Š × V) (mm)
|153 x 115 x 240
Značilnosti
- zmogljivo peneče čistilo za pranje vozila brez dotika
- raztaplja močne oljne in mastne madeže, prav tako saje, smolo, ostanke insektov in umazanijo s cest
- povečana zmogljivost čiščenja s pomočjo mikro kristalov
- Učinkovitost s pomočjo bogate, fino porozne pene, ki dolgo ostane na površini
- čiščenje brez krtač preprečuje nastanek mikro prask
- Prijazno do materialov, laka, okrasnih letev, aluminijastih platišč
- velika izdatnost
- Zelo kratek čas učinkovanja
- Prijeten, svež vonj
- v skladu z VDA
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
- Z 20 Vsebuje Limonene. Lahko povzroči alergijski odziv.
Video posnetki
Področja uporabe
- Pranje vozil
- Pranje gospodarskih vozil