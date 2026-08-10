RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 10
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 12
Teža (Kg) 10,6
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,3
Mere (D × Š × V) (mm) 287 x 150 x 329
Značilnosti
  • Učinkovito pršilno sredstvo za predpranje osebnih in gospodarskih vozil
  • Maščobni, oljni madeži, umazanija, ki je posledica emisij in insekti se namočijo in tako zanesljivo raztopijo
  • Rezultat čiščenja nadaljnjih postopkov čiščenja je zato občutno izboljšan
  • Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
  • Hitro učinkovanje
  • Varuje material
  • Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
RM 803 Classic** 10 l prewash, 10l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H290 Lahko je jedko za kovine.
  • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P405 Hraniti zaklenjeno.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
  • Odstranjevanje zaščitnih plasti z vozil
  • Pranje vozil
  • Pranje vozil in motorjev
  • Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
Dodatna oprema