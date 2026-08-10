RM 803 Classic** 200l prewash, 200l

Aktivno in materialu prijazno sredstvo za visokotlačno predpranje. Pospešuje raztapljanje in odstranjevanje ostankov olja in masti ter ostankov mrčesa. Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina).

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 200
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 12
Teža (Kg) 212
Teža vključno z embalažo (Kg) 222,8
Mere (D × Š × V) (mm) 580 x 580 x 970
Značilnosti
  • Učinkovito pršilno sredstvo za predpranje osebnih in gospodarskih vozil
  • Maščobni, oljni madeži, umazanija, ki je posledica emisij in insekti se namočijo in tako zanesljivo raztopijo
  • Rezultat čiščenja nadaljnjih postopkov čiščenja je zato občutno izboljšan
  • Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
  • Hitro učinkovanje
  • Varuje material
  • Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H290 Lahko je jedko za kovine.
  • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P405 Hraniti zaklenjeno.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
  • Odstranjevanje zaščitnih plasti z vozil
  • Pranje vozil
  • Pranje vozil in motorjev
  • Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
Dodatna oprema