RM 803 Classic** 200l prewash, 200l
Aktivno in materialu prijazno sredstvo za visokotlačno predpranje. Pospešuje raztapljanje in odstranjevanje ostankov olja in masti ter ostankov mrčesa. Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|200
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|12
|Teža (Kg)
|212
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|222,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|580 x 580 x 970
Značilnosti
- Učinkovito pršilno sredstvo za predpranje osebnih in gospodarskih vozil
- Maščobni, oljni madeži, umazanija, ki je posledica emisij in insekti se namočijo in tako zanesljivo raztopijo
- Rezultat čiščenja nadaljnjih postopkov čiščenja je zato občutno izboljšan
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Hitro učinkovanje
- Varuje material
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
- Odstranjevanje zaščitnih plasti z vozil
- Pranje vozil
- Pranje vozil in motorjev
- Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki