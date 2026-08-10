RM 803 eco!perform *ND 200l prewash, 200l

VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform s certifikatom Nordic Swan: okolju prijazno sredstvo za predpranje. Pospeši mehčanje in odstranjevanje olj, maščob in ostankov mrčesa.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 200
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 11
Teža (Kg) 210,4
Teža vključno z embalažo (Kg) 221,6
Mere (D × Š × V) (mm) 580 x 580 x 970
RM 803 eco!perform *ND 200l prewash, 200l
RM 803 eco!perform *ND 200l prewash, 200l
RM 803 eco!perform *ND 200l prewash, 200l
RM 803 eco!perform *ND 200l prewash, 200l
RM 803 eco!perform *ND 200l prewash, 200l
Področja uporabe
  • Odstranjevanje zaščitnih plasti z vozil
  • Pranje vozil
  • Pranje vozil in motorjev
  • Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
Dodatna oprema