RM 803 eco!perform *ND 200l prewash, 200l
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform s certifikatom Nordic Swan: okolju prijazno sredstvo za predpranje. Pospeši mehčanje in odstranjevanje olj, maščob in ostankov mrčesa.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|200
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|11
|Teža (Kg)
|210,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|221,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|580 x 580 x 970
Področja uporabe
- Odstranjevanje zaščitnih plasti z vozil
- Pranje vozil
- Pranje vozil in motorjev
- Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki