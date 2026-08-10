RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform s certifikatom Nordic Swan: okolju prijazno sredstvo za predpranje. Pospeši mehčanje in odstranjevanje olj, maščob in ostankov mrčesa.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|11
|Teža (Kg)
|21,027
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|21,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 237 x 430
Značilnosti
- Učinkovito pršilno sredstvo za predpranje osebnih in gospodarskih vozil
- Maščobni, oljni madeži, umazanija, ki je posledica emisij in insekti se namočijo in tako zanesljivo raztopijo
- Rezultat čiščenja nadaljnjih postopkov čiščenja je zato občutno izboljšan
- Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
- Hitro učinkovanje
- Varuje material
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- P234 Hraniti samo v originalni embalaži.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P390 Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.
- P406 Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/ z odporno notranjo oblogo.
Področja uporabe
- Odstranjevanje zaščitnih plasti z vozil
- Pranje vozil
- Pranje vozil in motorjev
- Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki