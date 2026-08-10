RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l

VehiclePro Prewash RM 803 eco!perform s certifikatom Nordic Swan: okolju prijazno sredstvo za predpranje. Pospeši mehčanje in odstranjevanje olj, maščob in ostankov mrčesa.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 11
Teža (Kg) 21,027
Teža vključno z embalažo (Kg) 21,8
Mere (D × Š × V) (mm) 260 x 237 x 430
Značilnosti
  • Učinkovito pršilno sredstvo za predpranje osebnih in gospodarskih vozil
  • Maščobni, oljni madeži, umazanija, ki je posledica emisij in insekti se namočijo in tako zanesljivo raztopijo
  • Rezultat čiščenja nadaljnjih postopkov čiščenja je zato občutno izboljšan
  • Aktivno čiščenje v vseh temperaturnih območjih
  • Hitro učinkovanje
  • Varuje material
  • Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
RM 803 eco!perform *ND 20l prewash, 20l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H290 Lahko je jedko za kovine.
  • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
  • P234 Hraniti samo v originalni embalaži.
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P390 Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.
  • P406 Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/ z odporno notranjo oblogo.
Področja uporabe
  • Odstranjevanje zaščitnih plasti z vozil
  • Pranje vozil
  • Pranje vozil in motorjev
  • Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki