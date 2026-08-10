RM 812 eco!perform *ND 200l foam wash, 200l

VehiclePro aktivna pena RM 812 eco! deluje s certifikatom Nordic Swan: Okolju prijazna, močna aktivna pena. Njegova vsebina ščiti površine vozila in krtače.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 200
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 13
Teža (Kg) 206,4
Teža vključno z embalažo (Kg) 223,6
Mere (D × Š × V) (mm) 580 x 580 x 970
RM 812 eco!perform *ND 200l foam wash, 200l
RM 812 eco!perform *ND 200l foam wash, 200l
RM 812 eco!perform *ND 200l foam wash, 200l
RM 812 eco!perform *ND 200l foam wash, 200l
RM 812 eco!perform *ND 200l foam wash, 200l
Področja uporabe
  • Pranje vozil
  • Pranje gospodarskih vozil
  • Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
  • Osebna vozila