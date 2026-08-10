RM 812 eco!perform *ND 200l foam wash, 200l
VehiclePro aktivna pena RM 812 eco! deluje s certifikatom Nordic Swan: Okolju prijazna, močna aktivna pena. Njegova vsebina ščiti površine vozila in krtače.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|200
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža (Kg)
|206,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|223,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|580 x 580 x 970
Področja uporabe
- Pranje vozil
- Pranje gospodarskih vozil
- Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
- Osebna vozila