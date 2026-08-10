RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l

VehiclePro aktivna pena RM 812 eco! deluje s certifikatom Nordic Swan: Okolju prijazna, močna aktivna pena. Njegova vsebina ščiti površine vozila in krtače.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 13
Teža (Kg) 20,64
Teža vključno z embalažo (Kg) 22
Mere (D × Š × V) (mm) 260 x 237 x 430
Značilnosti
  • šampon za pranje osebnih vozil z intenzivno peno
  • Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
  • tvori bogato, svetlo peno
  • Pomaga pri drsenju krtače in tako ščiti površino vozila
  • Občutno zmanjšuje nabiranje umazanije na krtačah
  • Ne škoduje vosku in s tem preprečuje tvorjenje lis na laku
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
  • Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P405 Hraniti zaklenjeno.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
  • Pranje vozil
  • Pranje gospodarskih vozil
  • Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
  • Osebna vozila