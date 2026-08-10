RM 812 eco!perform *ND 20l foam wash, 20l
VehiclePro aktivna pena RM 812 eco! deluje s certifikatom Nordic Swan: Okolju prijazna, močna aktivna pena. Njegova vsebina ščiti površine vozila in krtače.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža (Kg)
|20,64
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 237 x 430
Značilnosti
- šampon za pranje osebnih vozil z intenzivno peno
- Raztaplja oljne, mastne madeže in drugo mineralno umazanijo
- tvori bogato, svetlo peno
- Pomaga pri drsenju krtače in tako ščiti površino vozila
- Občutno zmanjšuje nabiranje umazanije na krtačah
- Ne škoduje vosku in s tem preprečuje tvorjenje lis na laku
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
- Pranje vozil
- Pranje gospodarskih vozil
- Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
- Osebna vozila