RM 829 Classic** 20l drying assistance, 20l
VehiclePro Drying Aid RM 829 Classic: hitro razbije vodni film in izjemno ekonomično posuši vozila. Tudi za mehko in osmozno vodo. Skladno z VDA.
Naš VehiclePro Drying Aid RM 829 Classic je primeren za uporabo pri vseh trdotah vode za pranje avtomobilov in gospodarskih vozil v sistemih za pranje vozil. Učinkovito sredstvo za sušenje omogoča, da se vodni film razbije hitro in na veliki površini, kar zagotavlja zelo dobre rezultate sušenja. 829 Klasika. Sredstvo je tudi skladno z VDA, ne vsebuje mineralnih olj in mineralnih ogljikovodikov, površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje, pa so biorazgradljive v skladu z EEC 648/2004. Visok izkoristek do 70 avtomobilov na liter omogoča izjemno varčno porabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|3
|Teža (Kg)
|20,076
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|21
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 237 x 430
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Področja uporabe
- Osebna vozila
- Pranje gospodarskih vozil