RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l

VehiclePro Drying Aid RM 829 eco!perform s certifikatom Nordic Swan: primeren za vse trdote vode. Hitro razbije vodni film in je še posebej okolju prijazen.

VehiclePro Drying Aid RM 829 eco!perform s certifikatom Nordic Swan ponuja impresivno okolju prijazno formulacijo, optimalne lastnosti sušenja in dolgotrajno zaščito. Sredstvo, primerno za pranje avtomobilov in gospodarskih vozil v sistemih za pranje vozil, poskrbi za hitro in veliko površinsko razgradnjo vodnega filma ter tako ustvari najboljše pogoje za odlične rezultate sušenja – ne glede na trdoto vode. Pripomoček za sušenje z visokim izkoristkom omogoča pranje do 70 avtomobilov na liter in je skladen z VDA ter brez mineralnih olj in mineralnega ogljika.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 4
Teža (Kg) 20,12
Teža vključno z embalažo (Kg) 20,95
Mere (D × Š × V) (mm) 260 x 237 x 430
RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l
RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l
RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l
RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Osebna vozila
  • Pranje gospodarskih vozil