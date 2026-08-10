RM 829 eco!perform *ND 20l drying assist, 20l
VehiclePro Drying Aid RM 829 eco!perform s certifikatom Nordic Swan: primeren za vse trdote vode. Hitro razbije vodni film in je še posebej okolju prijazen.
VehiclePro Drying Aid RM 829 eco!perform s certifikatom Nordic Swan ponuja impresivno okolju prijazno formulacijo, optimalne lastnosti sušenja in dolgotrajno zaščito. Sredstvo, primerno za pranje avtomobilov in gospodarskih vozil v sistemih za pranje vozil, poskrbi za hitro in veliko površinsko razgradnjo vodnega filma ter tako ustvari najboljše pogoje za odlične rezultate sušenja – ne glede na trdoto vode. Pripomoček za sušenje z visokim izkoristkom omogoča pranje do 70 avtomobilov na liter in je skladen z VDA ter brez mineralnih olj in mineralnega ogljika.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|4
|Teža (Kg)
|20,12
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|20,95
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 237 x 430
Področja uporabe
- Osebna vozila
- Pranje gospodarskih vozil