VehiclePro Drying Aid RM 829 eco!perform s certifikatom Nordic Swan ponuja impresivno okolju prijazno formulacijo, optimalne lastnosti sušenja in dolgotrajno zaščito. Sredstvo, primerno za pranje avtomobilov in gospodarskih vozil v sistemih za pranje vozil, poskrbi za hitro in veliko površinsko razgradnjo vodnega filma ter tako ustvari najboljše pogoje za odlične rezultate sušenja – ne glede na trdoto vode. Pripomoček za sušenje z visokim izkoristkom omogoča pranje do 70 avtomobilov na liter in je skladen z VDA ter brez mineralnih olj in mineralnega ogljika.