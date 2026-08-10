Izjemno močno, a nežno do laka avtomobilov in gospodarskih vozil: visoko koncentrirano alkalno sredstvo za predčiščenje VehiclePro Klear!PreWash RM 890 za uporabo v sistemih za pranje vozil je še posebej impresivno, ko se soočite z močno umazanijo zaradi oprijetih ostankov insektov. Zanesljivo zrahlja tudi maščobo, olje in umazanijo, ki nastanejo zaradi emisij. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 je skladen z VDA, deluje z vsemi trdotami vode in sistemi predelane vode ter je z izkoristkom do 100 avtomobilov na liter še posebej varčen za uporabo.