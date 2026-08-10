RM 890** 20L precleaner, 20l
VehiclePro Klear!Prewash RM 890: bazično in hitro odstrani umazanijo s cest, maščobe in mrčes. Skladno z določili VDA je popolna izbira za vse sisteme z obdelano vodo ter vse trdote vode.
Izjemno močno, a nežno do laka avtomobilov in gospodarskih vozil: visoko koncentrirano alkalno sredstvo za predčiščenje VehiclePro Klear!PreWash RM 890 za uporabo v sistemih za pranje vozil je še posebej impresivno, ko se soočite z močno umazanijo zaradi oprijetih ostankov insektov. Zanesljivo zrahlja tudi maščobo, olje in umazanijo, ki nastanejo zaradi emisij. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 je skladen z VDA, deluje z vsemi trdotami vode in sistemi predelane vode ter je z izkoristkom do 100 avtomobilov na liter še posebej varčen za uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|12
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22,4
Značilnosti
- Visoko koncentrirano
- Močno delovanje zoper nečistoče, nežen do površin
- Brez truda zagotavlja odlične rezultate čiščenja
- Učinkovit pri vseh trdotah vode
- Zanesljivo raztopi maščobe, olja in umazanijo od izpušnih plinov. Zmehča umazanijo od mrčesa in jo zanesljivo raztopi
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
- Osebna vozila