RM 890** 20L precleaner, 20l

VehiclePro Klear!Prewash RM 890: bazično in hitro odstrani umazanijo s cest, maščobe in mrčes. Skladno z določili VDA je popolna izbira za vse sisteme z obdelano vodo ter vse trdote vode.

Izjemno močno, a nežno do laka avtomobilov in gospodarskih vozil: visoko koncentrirano alkalno sredstvo za predčiščenje VehiclePro Klear!PreWash RM 890 za uporabo v sistemih za pranje vozil je še posebej impresivno, ko se soočite z močno umazanijo zaradi oprijetih ostankov insektov. Zanesljivo zrahlja tudi maščobo, olje in umazanijo, ki nastanejo zaradi emisij. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 je skladen z VDA, deluje z vsemi trdotami vode in sistemi predelane vode ter je z izkoristkom do 100 avtomobilov na liter še posebej varčen za uporabo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 12
Teža vključno z embalažo (Kg) 22,4
Značilnosti
  • Visoko koncentrirano
  • Močno delovanje zoper nečistoče, nežen do površin
  • Brez truda zagotavlja odlične rezultate čiščenja
  • Učinkovit pri vseh trdotah vode
  • Zanesljivo raztopi maščobe, olja in umazanijo od izpušnih plinov. Zmehča umazanijo od mrčesa in jo zanesljivo raztopi
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
RM 890** 20L precleaner, 20l
RM 890** 20L precleaner, 20l
RM 890** 20L precleaner, 20l
RM 890** 20L precleaner, 20l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H290 Lahko je jedko za kovine.
  • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P405 Hraniti zaklenjeno.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Osebna vozila
Dodatna oprema