RM 893** 20l drying assistance, 20l

Hitro razgradi vodni film, da zmanjša nastanek kroglic na površini in zagotovi optimalne rezultate sušenja. Uporabljajte varčno, odporen proti zmrzali (–10 °C), skladen z VDA.

Zelo ekonomičen visokozmogljiv VehiclePro Klear!Dry RM 893 je impresiven pripomoček pri sušenju za uporabo v sistemih za pranje vozil, saj zagotavlja eksplozivno hitro razbijanje vodnega filma in s tem najboljše rezultate sušenja, ne glede na trdoto vode. VehiclePro Klear!Dry RM 893 je skladen z VDA in s količino 150 avtomobilov na liter je sredstvo zelo ekonomično za uporabo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 4
Teža vključno z embalažo (Kg) 20,6
RM 893** 20l drying assistance, 20l
RM 893** 20l drying assistance, 20l
RM 893** 20l drying assistance, 20l
RM 893** 20l drying assistance, 20l
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Avtomobili
  • Pranje gospodarskih vozil
Dodatna oprema