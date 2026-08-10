Zelo ekonomičen visokozmogljiv VehiclePro Klear!Dry RM 893 je impresiven pripomoček pri sušenju za uporabo v sistemih za pranje vozil, saj zagotavlja eksplozivno hitro razbijanje vodnega filma in s tem najboljše rezultate sušenja, ne glede na trdoto vode. VehiclePro Klear!Dry RM 893 je skladen z VDA in s količino 150 avtomobilov na liter je sredstvo zelo ekonomično za uporabo.