RM 893** 20l drying assistance, 20l
Hitro razgradi vodni film, da zmanjša nastanek kroglic na površini in zagotovi optimalne rezultate sušenja. Uporabljajte varčno, odporen proti zmrzali (–10 °C), skladen z VDA.
Zelo ekonomičen visokozmogljiv VehiclePro Klear!Dry RM 893 je impresiven pripomoček pri sušenju za uporabo v sistemih za pranje vozil, saj zagotavlja eksplozivno hitro razbijanje vodnega filma in s tem najboljše rezultate sušenja, ne glede na trdoto vode. VehiclePro Klear!Dry RM 893 je skladen z VDA in s količino 150 avtomobilov na liter je sredstvo zelo ekonomično za uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|20,6
Področja uporabe
- Avtomobili
- Pranje gospodarskih vozil