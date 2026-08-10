VehiclePro Klear!Rim RM 896 je vrhunsko čistilo za platišča Kärcher za enostavno odstranjevanje najbolj trdovratne umazanije med pranjem vozila. Visoko koncentrirano čistilo iz linije Kärcher Klear!, primerno za uporabo v sistemih za pranje vozil, hitro, zanesljivo in zelo učinkovito odstrani ostanke zavornega prahu, obrabe pnevmatik, vodnega kamna in cestne soli. Vrhunski izdelek za zaščito materiala ne poškoduje premazov aluminijastih in jeklenih platišč, nepremazanih betonskih tal ali jeklenih kolesnih obokov. Poleg tega je VehiclePro Klear!Rim RM 896 z zmogljivostjo čiščenja približno 400 platišč na liter zelo varčen in več kot 90-odstotno biorazgradljiv – površinsko aktivne snovi v skladu z EEC 648/2004.