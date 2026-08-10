RM 896** 20l Klear!Rim, 20l
Izjemno močno vrhunsko čistilo za vsa aluminijasta in jeklena platišča. Visoko koncentriran, alkalni in hkrati posebej nežen do materialov.
VehiclePro Klear!Rim RM 896 je vrhunsko čistilo za platišča Kärcher za enostavno odstranjevanje najbolj trdovratne umazanije med pranjem vozila. Visoko koncentrirano čistilo iz linije Kärcher Klear!, primerno za uporabo v sistemih za pranje vozil, hitro, zanesljivo in zelo učinkovito odstrani ostanke zavornega prahu, obrabe pnevmatik, vodnega kamna in cestne soli. Vrhunski izdelek za zaščito materiala ne poškoduje premazov aluminijastih in jeklenih platišč, nepremazanih betonskih tal ali jeklenih kolesnih obokov. Poleg tega je VehiclePro Klear!Rim RM 896 z zmogljivostjo čiščenja približno 400 platišč na liter zelo varčen in več kot 90-odstotno biorazgradljiv – površinsko aktivne snovi v skladu z EEC 648/2004.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22,8
Značilnosti
- zelo učinkovito čistilo za čiščenje platišč
- Zanesljivo odstranjuje zavorni prah, delce pnevmatik, ostanke soli in madeže vodnega kamna
- Varuje material
- Ne razjeda betonskih tal in jeklenih stojal za kolesa
- Hitro učinkovanje
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Preko 90-odstotno biološko razgradljiv
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- Visoko koncentrirano
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
- Čiščenje platišč