Sredstvo RM 833, 20l

Poseben pripomoček za sušenje za pralnice brez sušenja z vpihovanjem zraka. Voda po obdelavi steče po večjih površinah, te pa se posušijo brez madežev in sledi. Primerno tudi za visokotlačne čistilnike.

VehiclePro Liquid Leather RM 833 je popolna pomoč pri sušenju sistemov za pranje gospodarskih vozil brez sušenja z vpihovanjem zraka. Njegova posebna formulacija tvori zaprt film vode, ki teče z navpičnih površin brez ustvarjanja kapljic in se nato posuši brez prog ali madežev – idealno za čiščenje vozil z velikimi vidnimi površinami, kot so avtobusi. Poleg tega ima VehiclePro Liquid Leather RM 833 tudi čistilne lastnosti zaradi svoje aktivne sestavine in se zato lahko uporablja kot šampon za krtačo v sistemih z eno samo dozirno napravo. Seveda so vsebovane površinsko aktivne snovi biorazgradljive v skladu z EEC 648/2004.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 12
Teža (Kg) 20,48
Teža vključno z embalažo (Kg) 21,433
Mere (D × Š × V) (mm) 260 x 240 x 390
Sredstvo RM 833, 20l
Sredstvo RM 833, 20l
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Pranje gospodarskih vozil
  • Tirna vozila
Dodatna oprema