VehiclePro Liquid Leather RM 833 je popolna pomoč pri sušenju sistemov za pranje gospodarskih vozil brez sušenja z vpihovanjem zraka. Njegova posebna formulacija tvori zaprt film vode, ki teče z navpičnih površin brez ustvarjanja kapljic in se nato posuši brez prog ali madežev – idealno za čiščenje vozil z velikimi vidnimi površinami, kot so avtobusi. Poleg tega ima VehiclePro Liquid Leather RM 833 tudi čistilne lastnosti zaradi svoje aktivne sestavine in se zato lahko uporablja kot šampon za krtačo v sistemih z eno samo dozirno napravo. Seveda so vsebovane površinsko aktivne snovi biorazgradljive v skladu z EEC 648/2004.