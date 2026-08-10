Sredstvo za čiščenje pralnic in ploščic RM 841, 20l
Ta kislinski koncentrat za čiščenje avtopralnic in ploščic hitro in učinkovito odstrani vodni kamen, maščobe, vosek, ostanke čistil in sledi rje.
Za globinsko čiščenje in vsakodnevno vzdrževalno čiščenje pralnic s ploščicami in portalov avtopralnic z visokotlačnimi čistilniki ali razpršilnimi enotami: VehiclePro Washing Bay in čistilo za ploščice RM 841 proizvajalca Kärcher. Kislo čistilo hitro in učinkovito odstrani trdovratne usedline vodnega kamna, olja, maščobe in rje ter ostanke detergenta in voska z vseh na kislino odpornih površin. Prijeten in sveže dišeč detergent ne vsebuje NTA, mineralnih olj in mineralnih ogljikovodikov, površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje, pa so biorazgradljive v skladu z EEC 648/2004. Zahvaljujoč lastnostim hitrega ločevanja olja/vode je RM 841 tudi enostavno ločljiv.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|Teža (Kg)
|21,82
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22,93
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 240 x 390
Značilnosti
- Učinkovito, kislo čistilo za čiščenje prostorov pralnic in portalnih pralnic
- Hitro in učinkovito odstranjuje vodni kamen, olje, maščobo, rjaste obloge in ostanke čistil
- Zanesljivo odstranjuje trdovratne ostanke vodnega kamna
- Primerno za temeljno in vzdrževalno čiščenje
- Hitro učinkovanje
- Prijeten, svež vonj
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- ne vsebuje mineralnih olj ali mineralnih ogljikovodikov
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
- Pralnice in prostori, kjer so postavljene pralnice