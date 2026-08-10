Za globinsko čiščenje in vsakodnevno vzdrževalno čiščenje pralnic s ploščicami in portalov avtopralnic z visokotlačnimi čistilniki ali razpršilnimi enotami: VehiclePro Washing Bay in čistilo za ploščice RM 841 proizvajalca Kärcher. Kislo čistilo hitro in učinkovito odstrani trdovratne usedline vodnega kamna, olja, maščobe in rje ter ostanke detergenta in voska z vseh na kislino odpornih površin. Prijeten in sveže dišeč detergent ne vsebuje NTA, mineralnih olj in mineralnih ogljikovodikov, površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje, pa so biorazgradljive v skladu z EEC 648/2004. Zahvaljujoč lastnostim hitrega ločevanja olja/vode je RM 841 tudi enostavno ločljiv.