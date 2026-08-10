Sredstvo za predpranje VehiclePro Klear! RM 890, 10l

VehiclePro Klear!Prewash RM 890: bazično in hitro odstrani umazanijo s cest, maščobe in mrčes. Skladno z določili VDA je popolna izbira za vse sisteme z obdelano vodo ter vse trdote vode.

Izjemno močno, a nežno do laka avtomobilov in gospodarskih vozil: visoko koncentrirano alkalno sredstvo za predčiščenje VehiclePro Klear!PreWash RM 890 za uporabo v sistemih za pranje vozil je še posebej impresivno, ko se soočite z močno umazanijo zaradi oprijetih ostankov insektov. Zanesljivo zrahlja tudi maščobo, olje in umazanijo, ki nastanejo zaradi emisij. VehiclePro Klear!PreWash RM 890 je skladen z VDA, deluje z vsemi trdotami vode in sistemi predelane vode ter je z izkoristkom do 100 avtomobilov na liter še posebej varčen za uporabo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 10
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 12
Teža (Kg) 10,74
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,441
Mere (D × Š × V) (mm) 287 x 150 x 329
Značilnosti
  • Visoko koncentrirano
  • Močno delovanje zoper nečistoče, nežen do površin
  • Brez truda zagotavlja odlične rezultate čiščenja
  • Učinkovit pri vseh trdotah vode
  • Zanesljivo raztopi maščobe, olja in umazanijo od izpušnih plinov. Zmehča umazanijo od mrčesa in jo zanesljivo raztopi
  • Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
Sredstvo za predpranje VehiclePro Klear! RM 890, 10l
Sredstvo za predpranje VehiclePro Klear! RM 890, 10l
Sredstvo za predpranje VehiclePro Klear! RM 890, 10l
Sredstvo za predpranje VehiclePro Klear! RM 890, 10l
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
  • H290 Lahko je jedko za kovine.
  • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
  • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  • P405 Hraniti zaklenjeno.
  • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Osebna vozila
Dodatna oprema