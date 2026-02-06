Sredstvo za sijaj RM 832, 20l

Za uporabo v sistemih za pranje vozil: tekoči sijajno sredstvo za sušenje tvori nanostrukturiran sloj in tako zagotavlja odličen rezultat sušenja.

Z VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic za odlične rezultate sušenja po pranju osebnih in gospodarskih vozil v sistemih za pranje vozil. Učinkovita pomoč pri sijaju pri sušenju, ki temelji na nanotehnologiji, hitro razbije vodni film na veliki površini za vse trdote vode in tako nudi odlično sušenje s površinami z visokim sijajem. Pri tem nastala nanostrukturna plast učinkovito ščiti barvo do enega meseca. RM 832 Classic je primeren tudi za uporabo z visokotlačnimi čistilniki in omogoča najboljše rezultate v kombinaciji z našo Active Foam Wash Nano RM z 816 Classic. Je skladen z VDA in ne vsebuje niti mineralnih olj niti mineralnih ogljikovodikov. Uporabljene površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z EEC 648/2004. Z izkoristkom do 50 avtomobilov na liter je tudi zelo varčen.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 4
Teža (Kg) 19,84
Teža vključno z embalažo (Kg) 21,685
Mere (D × Š × V) (mm) 260 x 230 x 420
Področja uporabe
  • Osebna vozila
  • Pranje gospodarskih vozil
