Sredstvo za visokotlačno čiščenje VehiclePro RM 806, 20l
To čistilno sredstvo raztaplja najrazličnejše nečistoče ter odstrani najtrdovratnejšo umazanijo s ceste, kot so prah, olje, mazalna mast, mrčes, drevesna smola in blato. Brez NTA.
Močno sredstvo za čiščenje VehiclePro RM 806 se uporablja za pranje avtomobilov, gospodarskih vozil, koles in motorjev ter služi kot odlično pralno sredstvo v samopostrežnih pralnicah. Izjemno učinkovito čistilno sredstvo, brez NTA, raztopi tudi najbolj trdovratne ostanke olja, maščobe, blata, žuželk in drevesnega soka. V separatorju olja hitro loči olje in vodo, vsebovane površinsko aktivne snovi, ki so biološko razgradljive v skladu z EEC 648/2004, pa pripomorejo k okolju prijaznemu čiščenju vozil. Še več, čistilno sredstvo iz Kärcherjeve serije VehiclePro navdušuje z visokim izkoristkom do 60 pranj avtomobila na liter.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|23,4
Značilnosti
- Ultra učinkovit visokotlačni detergent za čiščenje vozil
- Raztopi tudi najbolj trdovratne ostanke olja, masti, drevesnega soka, blata in insektov
- Hitro učinkovanje
- Izjemno ekonomično
- Hitro ločevanje (olje/voda) v lovilniku olj
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H290 Lahko je jedko za kovine.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
- P405 Hraniti zaklenjeno.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Transportne storitve in transportne naprave
- Pranje vozil in motorjev
- Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki