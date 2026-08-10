Sredstvo za visokotlačno čiščenje VehiclePro RM 806, 200l
To čistilno sredstvo raztaplja najrazličnejše nečistoče ter odstrani najtrdovratnejšo umazanijo s ceste, kot so prah, olje, mazalna mast, mrčes, drevesna smola in blato. Brez NTA.
Močno sredstvo za čiščenje VehiclePro RM 806 se uporablja za pranje avtomobilov, gospodarskih vozil, koles in motorjev ter služi kot odlično pralno sredstvo v samopostrežnih pralnicah. Izjemno učinkovito čistilno sredstvo, brez NTA, raztopi tudi najbolj trdovratne ostanke olja, maščobe, blata, žuželk in drevesnega soka. V separatorju olja hitro loči olje in vodo, vsebovane površinsko aktivne snovi, ki so biološko razgradljive v skladu z EEC 648/2004, pa pripomorejo k okolju prijaznemu čiščenju vozil. Še več, čistilno sredstvo iz Kärcherjeve serije VehiclePro navdušuje z visokim izkoristkom do 60 pranj avtomobila na liter.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|200
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|13
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|235,8
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Področja uporabe
- Transportne storitve in transportne naprave
- Pranje vozil in motorjev
- Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki