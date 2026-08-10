Močno sredstvo za čiščenje VehiclePro RM 806 se uporablja za pranje avtomobilov, gospodarskih vozil, koles in motorjev ter služi kot odlično pralno sredstvo v samopostrežnih pralnicah. Izjemno učinkovito čistilno sredstvo, brez NTA, raztopi tudi najbolj trdovratne ostanke olja, maščobe, blata, žuželk in drevesnega soka. V separatorju olja hitro loči olje in vodo, vsebovane površinsko aktivne snovi, ki so biološko razgradljive v skladu z EEC 648/2004, pa pripomorejo k okolju prijaznemu čiščenju vozil. Še več, čistilno sredstvo iz Kärcherjeve serije VehiclePro navdušuje z visokim izkoristkom do 60 pranj avtomobila na liter.