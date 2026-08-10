Sredstvo za vozila RM 893, 10l

Hitro razgradi vodni film, da zmanjša nastanek kroglic na površini in zagotovi optimalne rezultate sušenja. Uporabljajte varčno, odporen proti zmrzali (–10 °C), skladen z VDA.

Zelo ekonomičen visokozmogljiv VehiclePro Klear!Dry RM 893 je impresiven pripomoček pri sušenju za uporabo v sistemih za pranje vozil, saj zagotavlja eksplozivno hitro razbijanje vodnega filma in s tem najboljše rezultate sušenja, ne glede na trdoto vode. VehiclePro Klear!Dry RM 893 je skladen z VDA in s količino 150 avtomobilov na liter je sredstvo zelo ekonomično za uporabo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 10
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 4
Teža (Kg) 9,897
Teža vključno z embalažo (Kg) 10,541
Mere (D × Š × V) (mm) 287 x 150 x 329
Sredstvo za vozila RM 893, 10l
Sredstvo za vozila RM 893, 10l
Sredstvo za vozila RM 893, 10l
Sredstvo za vozila RM 893, 10l
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Avtomobili
  • Pranje gospodarskih vozil
Dodatna oprema