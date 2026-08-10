Superperl vosek RM 824, 200l

Sušenje, zaščita in nega v enem. Ta tekoči vosek hitro razbije vodni film in zagotavlja zelo dobro sušenje, zlasti pri uporabi trde vode. Skladnost z določili VDA.

Naš tekoči VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic je učinkovit pripomoček pri sušenju, ki je idealen za uporabo v sistemih za pranje vozil kot tudi z visokotlačnimi čistilniki. Negovalno sredstvo je še posebej učinkovito pri uporabi srednje trde do trde vode; povzroči hitro razbijanje vodnega filma na veliki površini in tako zagotavlja zelo dober rezultat sušenja. Vosek poveča stopnjo sijaja barve in je tudi skladen z VDA ter ne vsebuje mineralnih olj in mineralnih ogljikovodikov. Poleg tega so vsebovane površinsko aktivne snovi biorazgradljive v skladu z EEC 648/2004. Visok izkoristek do 83 kar na liter omogoča zelo ekonomično porabo sredstva.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 200
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 4
Teža vključno z embalažo (Kg) 206
Superperl vosek RM 824, 200l
Superperl vosek RM 824, 200l
Superperl vosek RM 824, 200l
Superperl vosek RM 824, 200l
Področja uporabe
  • Osebna vozila
  • Pranje gospodarskih vozil
Dodatna oprema