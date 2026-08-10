Naš tekoči VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic je učinkovit pripomoček pri sušenju, ki je idealen za uporabo v sistemih za pranje vozil kot tudi z visokotlačnimi čistilniki. Negovalno sredstvo je še posebej učinkovito pri uporabi srednje trde do trde vode; povzroči hitro razbijanje vodnega filma na veliki površini in tako zagotavlja zelo dober rezultat sušenja. Vosek poveča stopnjo sijaja barve in je tudi skladen z VDA ter ne vsebuje mineralnih olj in mineralnih ogljikovodikov. Poleg tega so vsebovane površinsko aktivne snovi biorazgradljive v skladu z EEC 648/2004. Visok izkoristek do 83 kar na liter omogoča zelo ekonomično porabo sredstva.