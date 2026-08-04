Superperl vosek RM 824, 20l
Sušenje, zaščita in nega v enem. Ta tekoči vosek hitro razbije vodni film in zagotavlja zelo dobro sušenje, zlasti pri uporabi trde vode. Skladnost z določili VDA.
Naš tekoči VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic je učinkovit pripomoček pri sušenju, ki je idealen za uporabo v sistemih za pranje vozil kot tudi z visokotlačnimi čistilniki. Negovalno sredstvo je še posebej učinkovito pri uporabi srednje trde do trde vode; povzroči hitro razbijanje vodnega filma na veliki površini in tako zagotavlja zelo dober rezultat sušenja. Vosek poveča stopnjo sijaja barve in je tudi skladen z VDA ter ne vsebuje mineralnih olj in mineralnih ogljikovodikov. Poleg tega so vsebovane površinsko aktivne snovi biorazgradljive v skladu z EEC 648/2004. Visok izkoristek do 83 kar na liter omogoča zelo ekonomično porabo sredstva.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|4
|Teža (Kg)
|19,84
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|21,585
|Mere (D × Š × V) (mm)
|260 x 240 x 440
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Področja uporabe
- Osebna vozila
- Pranje gospodarskih vozil