Termo vosek CP 945, 20l

Ta koncentrat termo voska ustvari zaščitno plast, ki je dolgo obstojna in odbija vodo, hkrati pa nudi učinek visokega sijaja. Z visokim deležem naravnega karnauba voska. V skladu z VDA.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 5
Teža (Kg) 19,88
Teža vključno z embalažo (Kg) 21,485
Mere (D × Š × V) (mm) 250 x 230 x 410
Termo vosek CP 945, 20l
Termo vosek CP 945, 20l

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Področja uporabe
  • Osebna vozila
  • Pranje gospodarskih vozil
  • Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
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