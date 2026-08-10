Top nega CP 950, 20l
Vrhunska nega podpira sušenje, primerna je za vse trdote vode, omogoča brisanje vode po veliki površini in se posuši do sijaja brez lis ali madežev.
Top Care CP 950 je zelo učinkovito sušilno sredstvo za sijaj za uporabo v samopostrežnih pralnicah, z izkoristkom do 1.250 osebnih avtomobilov na liter. Pomoč pri sušenju se lahko uporablja tudi z visokotlačnimi čistilniki in – ne glede na trdoto in kakovost vode – trajnostno in učinkovito podpira ohranjanje sijaja laka avtomobilov, gospodarskih vozil in koles. V kombinaciji z osmozno vodo zagotavlja sušenje brez madežev in je tudi skladen z VDA. Vsebovane površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z OECD.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|4
|Teža (Kg)
|19,96
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|22,085
|Mere (D × Š × V) (mm)
|250 x 230 x 410
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Področja uporabe
- Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki