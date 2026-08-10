Top Care CP 950 je zelo učinkovito sušilno sredstvo za sijaj za uporabo v samopostrežnih pralnicah, z izkoristkom do 1.250 osebnih avtomobilov na liter. Pomoč pri sušenju se lahko uporablja tudi z visokotlačnimi čistilniki in – ne glede na trdoto in kakovost vode – trajnostno in učinkovito podpira ohranjanje sijaja laka avtomobilov, gospodarskih vozil in koles. V kombinaciji z osmozno vodo zagotavlja sušenje brez madežev in je tudi skladen z VDA. Vsebovane površinsko aktivne snovi so biorazgradljive v skladu z OECD.