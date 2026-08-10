Naš VehiclePro Klear!Brush RM 891 je zelo učinkovit šampon za krtačo s hidrofobnim učinkom za najboljše možne rezultate čiščenja in sušenja pri pranju avtomobilov in gospodarskih vozil v sistemih za pranje vozil. Poveča zmožnost drsenja krtač, kar pomaga zaščititi lak in podpira tudi samočistilni proces krtač, ohranja njihovo vrednost in zato dlje časa delujejo. Zelo zmogljiv šampon za krtačenje iz Kärcher Klear! linije je sposoben očistiti do 200 avtomobilov za vsak liter, zaradi česar je še posebej ekonomična izbira. Klear!Brush RM 891 lahko po potrebi uporabite tudi kot aktivno peno. Je skladen z VDA in hitro loči olje in vodo v separatorju olja. Površinsko aktivne snovi v formuli so biorazgradljive v skladu z OECD.