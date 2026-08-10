VehiclePro Klear!Penasti lak RM 837, 20l
Penasto poliranje z izvlečkom lotosovih cvetov za jasno vidno, sijoče in dolgotrajno konzervanso s popravljalnim učinkom in trajno zaščito laka pred vplivi okolja.
Dolgotrajen VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 iz Kärcherja, posebej razvit za sisteme avtopralnic s programsko opcijo "Foam Polish". Visoko učinkovito negovalno sredstvo z izvlečkom lotosovih cvetov in popravljalnim učinkom poskrbi za visok sijaj in hkrati učinkovito ščiti lak pred cestno umazanijo, ostanki insektov, kislim dežjem, cestno soljo in drugimi vplivi okolja, ki lak poškodujejo. Zanesljivo deluje pri vseh trdotah vode in ohranja brez vmesnega sušenja do 6 zaporednih pranj vozila, ne da bi pustil ostanke na steklenih površinah ali zlepil pralne krtače in šobe sistema. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 je skladen z VDA, vsebuje samo površinsko aktivne snovi, ki so biološko razgradljive v skladu z EEC 648/2004, prav tako pa ne vsebuje mineralnih olj in mineralnih ogljikovodikov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|20,8
Značilnosti
- dolgo obstojno konzervacijsko sredstvo in vosek za sijaj uporabo v pralnicah, ki omogočajo programsko opcijo »Poliranje s peno«
- Ustvari odličen, sijoč lesk
- Učinkovito ščiti lak pred umazanijo s cest, kislim dežjem, insekti, zimsko soljo za posipanje in drugimi vplivi okolja
- Ohranja do 6 pranj
- konzervacija brez vmesnega sušenja
- Učinkovit pri vseh trdotah vode
- Ne pušča sledi na steklih vozila
- Pralna krtača in šobe se ne lepijo
- v skladu z VDA
- Tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
- Ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
- ne vsebuje mineralnih olj ali mineralnih ogljikovodikov
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
- H315 Povzroča draženje kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- P264 Po uporabi temeljito umiti
- P280a Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oèi / zaštitu za lice.
- P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
- P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
- P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Osebna vozila