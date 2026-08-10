Dolgotrajen VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 iz Kärcherja, posebej razvit za sisteme avtopralnic s programsko opcijo "Foam Polish". Visoko učinkovito negovalno sredstvo z izvlečkom lotosovih cvetov in popravljalnim učinkom poskrbi za visok sijaj in hkrati učinkovito ščiti lak pred cestno umazanijo, ostanki insektov, kislim dežjem, cestno soljo in drugimi vplivi okolja, ki lak poškodujejo. Zanesljivo deluje pri vseh trdotah vode in ohranja brez vmesnega sušenja do 6 zaporednih pranj vozila, ne da bi pustil ostanke na steklenih površinah ali zlepil pralne krtače in šobe sistema. VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837 je skladen z VDA, vsebuje samo površinsko aktivne snovi, ki so biološko razgradljive v skladu z EEC 648/2004, prav tako pa ne vsebuje mineralnih olj in mineralnih ogljikovodikov.