Popolna izbira za samopostrežne pralne sisteme, ki nimajo sušenja s pihanjem in za uporabo z visokotlačnimi čistilniki: tekoči VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic. Učinkovito sredstvo za sušenje za sijaj se lahko uporablja pri vseh kvalitetah vode in vseh trdotah vode – v kombinaciji z osmozno vodo omogoča, da se površina posuši brez madežev in ustvari zrcalno visok sijaj. Laki na avtomobilih, gospodarskih vozilih in kolesih so zanesljivo zaščiteni pred vplivi okolja do enega meseca. Vosek za pršenje je skladen z VDA, ne vsebuje mineralnih olj in mineralnih ogljikovodikov, površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje, pa so biorazgradljive v skladu z EEC 648/2004. Z izkoristkom do 120 gospodarskih vozil na liter je VehiclePro Spray Wax RM 821 Classic tudi zelo ekonomičen za uporabo.