Učinkovito ščiti pred korozijo in hkrati zagotavlja zrcalno svetle površine vozil: VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic proizvajalca Kärcher za uporabo z visokotlačnimi čistilniki v samopostrežnih pralnicah in v sistemih za pranje vozil. Ne glede na to, ali gre za avtomobile, gospodarska vozila ali kolesa, v trdi ali mehki vodi – negovalni vosek ustvari na vremenske vplive odporen zaščitni sloj, ki varno ščiti lak do enega meseca. Poleg tega se vosek ponaša z izjemnimi okolju prijaznimi lastnostmi, ker so površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje, biološko razgradljive v skladu z EEC 648/2004, je skladen z VDA in je z do 120 tretiranimi avtomobili na liter zelo ekonomičen za uporabo.