Vosek za vroče pranje RM 820, 20l
Ta tekoči termo vosek ustvari na vremenske razmere odporno zaščitno plast, da vozila zaščiti pred korozijo. Skladnost z določili VDA.
Učinkovito ščiti pred korozijo in hkrati zagotavlja zrcalno svetle površine vozil: VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic proizvajalca Kärcher za uporabo z visokotlačnimi čistilniki v samopostrežnih pralnicah in v sistemih za pranje vozil. Ne glede na to, ali gre za avtomobile, gospodarska vozila ali kolesa, v trdi ali mehki vodi – negovalni vosek ustvari na vremenske vplive odporen zaščitni sloj, ki varno ščiti lak do enega meseca. Poleg tega se vosek ponaša z izjemnimi okolju prijaznimi lastnostmi, ker so površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje, biološko razgradljive v skladu z EEC 648/2004, je skladen z VDA in je z do 120 tretiranimi avtomobili na liter zelo ekonomičen za uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|20
|Embalažna enota (Kos(i))
|1
|pH-vrednost
|4
|Teža (Kg)
|19,84
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|21,585
|Mere (D × Š × V) (mm)
|230 x 250 x 420
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Področja uporabe
- Osebna vozila
- Pranje gospodarskih vozil
- Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki