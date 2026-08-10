Vosek za vroče pranje RM 820, 20l

Ta tekoči termo vosek ustvari na vremenske razmere odporno zaščitno plast, da vozila zaščiti pred korozijo. Skladnost z določili VDA.

Učinkovito ščiti pred korozijo in hkrati zagotavlja zrcalno svetle površine vozil: VehiclePro Hot Wax RM 820 Classic proizvajalca Kärcher za uporabo z visokotlačnimi čistilniki v samopostrežnih pralnicah in v sistemih za pranje vozil. Ne glede na to, ali gre za avtomobile, gospodarska vozila ali kolesa, v trdi ali mehki vodi – negovalni vosek ustvari na vremenske vplive odporen zaščitni sloj, ki varno ščiti lak do enega meseca. Poleg tega se vosek ponaša z izjemnimi okolju prijaznimi lastnostmi, ker so površinsko aktivne snovi, ki jih vsebuje, biološko razgradljive v skladu z EEC 648/2004, je skladen z VDA in je z do 120 tretiranimi avtomobili na liter zelo ekonomičen za uporabo.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 20
Embalažna enota (Kos(i)) 1
pH-vrednost 4
Teža (Kg) 19,84
Teža vključno z embalažo (Kg) 21,585
Mere (D × Š × V) (mm) 230 x 250 x 420
Vosek za vroče pranje RM 820, 20l
Vosek za vroče pranje RM 820, 20l
Vosek za vroče pranje RM 820, 20l
Področja uporabe
  • Osebna vozila
  • Pranje gospodarskih vozil
  • Osebna vozila, gospodarska vozila, dvokolesniki
Dodatna oprema