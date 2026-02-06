Čistilni robot Kärcher KIRA B 50 je praktičen dodatek vsaki čistilni ekipi. Inteligentno, samostojno in s funkcionalnostjo čistilno-sušilnega stroja učinkovito in z doslednimi rezultati čiščenja prevzame čiščenje tal za srednje velika do velika območja, s čimer razbremeni ekipo čistilcev, ki se lahko namesto tega osredotoči na zahtevnejše naloge. Intuitivno vodenje uporabnika z velikim zaslonom na dotik omogoča hitro nastavitev robota, brez kakršnega koli strokovnega znanja. Izbirna priklopna postaja omogoča popolnoma avtonomno delo, vključno s polnjenjem s svežo vodo, praznjenjem umazane vode, izpiranjem rezervoarja in polnjenjem dolgotrajne litij-železove fosfatne baterije. Ena glava krtače z valjem predhodno pometa in čisti v enem delovnem koraku, medtem ko vgrajena stranska krtača odpravlja potrebo po ročnem čiščenju robov. Visokozmogljivi senzorji in programska oprema zagotavljajo zanesljivo navigacijo, varno preprečevanje trkov in izogibanje oviram. Za namene dokumentiranja in spremljanja KIRA B 50 pošilja statusna sporočila mobilnim napravam in ustvarja podrobna poročila o čiščenju na ustreznem spletnem portalu.