Čistilno-sesalni stroj KIRA B 50
Učinkovit, časovni prihranek, enostaven, varen, prilagodljiv – in popolnoma avtomatiziran po želji: čistilni robot KIRA B 50 za ekonomično čiščenje tal na srednjih do velikih površinah.
Čistilni robot Kärcher KIRA B 50 je praktičen dodatek vsaki čistilni ekipi. Inteligentno, samostojno in s funkcionalnostjo čistilno-sušilnega stroja učinkovito in z doslednimi rezultati čiščenja prevzame čiščenje tal za srednje velika do velika območja, s čimer razbremeni ekipo čistilcev, ki se lahko namesto tega osredotoči na zahtevnejše naloge. Intuitivno vodenje uporabnika z velikim zaslonom na dotik omogoča hitro nastavitev robota, brez kakršnega koli strokovnega znanja. Izbirna priklopna postaja omogoča popolnoma avtonomno delo, vključno s polnjenjem s svežo vodo, praznjenjem umazane vode, izpiranjem rezervoarja in polnjenjem dolgotrajne litij-železove fosfatne baterije. Ena glava krtače z valjem predhodno pometa in čisti v enem delovnem koraku, medtem ko vgrajena stranska krtača odpravlja potrebo po ročnem čiščenju robov. Visokozmogljivi senzorji in programska oprema zagotavljajo zanesljivo navigacijo, varno preprečevanje trkov in izogibanje oviram. Za namene dokumentiranja in spremljanja KIRA B 50 pošilja statusna sporočila mobilnim napravam in ustvarja podrobna poročila o čiščenju na ustreznem spletnem portalu.
Značilnosti in prednosti
Enostavno upravljanje
- Pregledno organiziran, varen nadzor vseh funkcij naprave preko zaslona na dotik.
- Uporabniški vodnik po korakih za preprosto in intuitivno upravljanje.
- Enostaven za nastavitev in enostaven za uporabo robota brez strokovnega znanja.
Robustna in zanesljiva navigacija
- Visokozmogljivi senzorji s 360° zaznavanjem okolja in bočnim nadzorom.
- Varno izogibanje trkom in vodenje ovir.
- Inteligentni prosti manevri vožnje v primeru blokad.
Priklopna postaja (izbirno)
- Omogoča popolnoma avtonomno delovanje.
- Vire lahko avtonomno polni robot (ponovno polnjenje sveže vode, izčrpavanje umazane vode, izpiranje rezervoarja, polnjenje baterije).
- Izbirni dodatek, robota je mogoče upravljati tudi brez priklopne postaje.
Varnostno potrjeno
- Varno in brezstično zaznavanje ovir, padcev in ljudi.
- Varnostno certificirano v skladu z IEC 63327.
- Primerno za delovanje v območjih z velikim prometom.
Hitro učenje avtonomnih poti
- Intuitivno poučevanje čistilnih poti.
- Funkcija Teach & Repeat za ročno učenje natančnih poti v utesnjenih prostorih.
- Funkcija Smart Fill za avtonomno načrtovanje poti velikih odprtih prostorov.
Intuitivno urejanje poti
- Vse parametre čiščenja je mogoče enostavno prilagoditi po izdelavi poti.
- Oblikovanje medsebojno povezanih čistilnih poti.
- Dodajte območja prepovedi, filtre hitrosti, območja prepovedi čiščenja, območja hupljenja in območja interakcije.
Spletni portal
- Oddaljen dostop do podrobnih informacij prek Kärcher Equipment Management.
- Vključuje poročila o čiščenju, obvestila, stanje naprave in drugo
- Pošilja obvestila in sporočila o stanju na mobilne naprave
Integrirana stranska krtača
- Omogoča temeljito čiščenje vse do roba.
- Prenaša umazanijo neposredno v čistilni kanal.
- Zmanjša dodatno ročno delo na minimum.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Nazivna poraba moči (W)
|1600
|Močni vlečni motor (W)
|560
|Zmogljivost turbine (W)
|630
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|600
|Delovna širina krtač (mm)
|550
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|80
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1200
|Delovna širina sesanja (mm)
|750
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|55 / 55
|Posoda za čistilo (l)
|5
|Lijak za umazanijo (l)
|2
|Teoretično delovanje območja, avtonomno (m²/h)
|max. 2365
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|pribl. 1830
|Napetost (V)
|24
|Število baterij
|2
|Tip baterij
|Li-Ion
|Napetost/kapaciteta baterije (V/Ah)
|24 / 160
|Čas trajanja baterije (h)
|pribl. 3,5
|Čas polnjenja baterije (h)
|max. 5,2
|Hitrost, avtonomna (km/h)
|max. 4,3
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|69
|Širina prehoda, avtonomna (m)
|1,5
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|max. 6
|Širina hodnika, avtonomna (m)
|min. 0,9
|Lastna teža (Kg)
|228
|Teža brez dodatkov (Kg)
|225
|Teža (z dodatki) (Kg)
|238,366
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|249,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Obseg dobave
- Baterija in polnilnik
- Vključuje sesalni trak
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Stranska krtača
- Utripajoči svetilnik
Oprema
- Vrsta sesalnega traku: odporen na olje
- Kositer
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- Velik zaslon na dotik visoke ločljivosti
- Združljiv s priključno postajo
- Pripravljeno krmiljenje valjev
- avtonomno čiščenje
- Samodejno predhodno pometanje
- z načinom ročne vožnje
- Način rampe
- Enostavna in intuitivna nastavitev brez strokovnega znanja
- Visokozmogljivi senzorji
- zaznavanje ovir in trka
- avtonomno izogibanje ob srečanju z ovirami
- Varnostno certificirano za javne površine
- izdelava poročil o čiščenju
- Obvestila na mobilnih napravah
- Funkcija načrtovanja
- Auto Fill
- Barvne lučke za prikaz vedenja in stanja delovanja robota
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- Komunikacijski vmesnik: VDA 5050
- Doziranje čistila
Video posnetki
Področja uporabe
- Srednje do velike površine s trdimi ali prožnimi talnimi oblogami
- Lahko se uporablja tam, kjer je prostor omejen, pa tudi na odprtih prostorih
- Primerno za uporabo v javnih prostorih
- Idealno za maloprodajo, zdravstvene ustanove in javne ustanove
- Lahko se uporablja v transportu, industriji in čiščenju zgradb