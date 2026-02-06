Čistilno-sesalni stroj KIRA BD 200
KIRA BD 200 učinkovito čisti velike površine. Z diskastimi krtačami, idealnimi za gladka, občutljiva tla – inteligentno, učinkovito in zmogljivo pri vsaki uporabi.
KIRA BD 200 je inteligenten, popolnoma avtonomen čistilni stroj s preizkušeno tehnologijo diskovnih krtač – idealen za gladka, občutljiva in sijoča tla. Zahvaljujoč veliki delovni širini, visoki hitrosti vožnje in vzdržljivim krtačam dosega visoko površinsko zmogljivost, hkrati pa je še posebej tih pri delovanju. Je vsestranska možnost, saj je na voljo izbira različnih blazinic in krtač, vključno z diamantnimi blazinicami za ustvarjanje ali vzdrževanje sijajnega videza. Zmogljiv večsenzorski sistem s 360° vidljivostjo v vse smeri zagotavlja zanesljivo navigacijo in celo prepozna previse in steklene površine. Za maksimalno avtonomijo je kot dodatna oprema na voljo polnilna postaja – ta samodejno poskrbi za polnjenje sveže vode, praznjenje umazane vode in polnjenje baterije. S prilagodljivo funkcijo koledarja lahko po potrebi načrtujete in prilagodite čistilna opravila. KIRA BD 200 lahko deluje popolnoma avtonomno ali pa ga je mogoče ročno upravljati kot stroj za vožnjo. Vedno je povezan prek KIRA Equipment Managerja in aplikacije KIRA Robots.
Značilnosti in prednosti
Priklopna postaja (izbirno)Omogoča popolnoma avtonomno delovanje. Vire lahko avtonomno polni robot (ponovno polnjenje sveže vode, izčrpavanje umazane vode, izpiranje rezervoarja, polnjenje baterije). Izbirni dodatek, robota je mogoče upravljati tudi brez priklopne postaje.
Vodnik po ovirahZanesljivo zazna neznane ovire. Samostojno načrtuje alternativne poti. Avtonomni manevri vožnje na zahtevo.
Infrastrukturna povezavaKIRA BD 200 se lahko brezhibno integrira v obstoječo infrastrukturo. Rolo vrata in povezave VDA 5050 omogočajo učinkovito in prilagodljivo sodelovanje z drugimi sistemi in stroji za visoko stopnjo avtomatizacije in optimizacije procesov. Izbirni dodatek, robota je mogoče upravljati tudi brez priklopne postaje.
Preizkušena tehnologija diskastih krtač
- Izjemno močno, a nežno čiščenje gladkih in občutljivih površin.
- Neznatna izraba ščetk.
- Široka izbira različnih krtač in blazinic, vključno z diamantnimi blazinicami, ki jih je mogoče uporabiti za doseganje/vzdrževanje sijajnega videza.
Zanesljiva navigacija zahvaljujoč večsenzorskemu sistemu
- Zmogljivi senzorji in 360° vidljivost v vse smeri.
- Zanesljivo zaznavanje previsov in stekla.
- Senzorsko spremljanje stranskih območij.
Varnostno potrjeno
- Varno in brezstično zaznavanje ovir, padcev in ljudi.
- Varnostno certificirano v skladu s CSA_22.2 št. 336-17 in IEC 63327.
- Primerno za delovanje v območjih z velikim prometom.
Široka paleta možnosti uporabe
- Upravljanje je mogoče samostojno ali ročno.
- Omogoča ročno točkovno čiščenje.
- Omogoča nastavitev več uporabniških profilov z individualnimi stopnjami pooblastil.
Povezljivost
- Neposreden dostop do KIRA Equipment Manager in aplikacije KIRA Robots.
- Pošilja obvestila in statusna sporočila na mobilne naprave.
- Vključuje poročila o čiščenju, stanje stroja, napake in drugo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Nazivna poraba moči (W)
|2250
|Močni vlečni motor (W)
|1300
|Zmogljivost turbine (W)
|552
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|1200
|Delovna širina krtač (mm)
|900
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|29
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|177
|Delovna širina sesanja (mm)
|1100
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|200 / 200
|Posoda za čistilo (l)
|10
|Teoretično delovanje območja, avtonomno (m²/h)
|max. 4860
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|7143
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Število baterij
|4
|Tip baterij
|Li-Ion
|Napetost/kapaciteta baterije (V/Ah)
|24 / 320
|Čas trajanja baterije (h)
|pribl. 4
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 4,7
|Hitrost, avtonomna (km/h)
|max. 5,4
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|64,5
|Širina prehoda, avtonomna (m)
|2,8
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|max. 6
|Širina hodnika, avtonomna (mm)
|1350
|Teža brez dodatkov (Kg)
|635
|Teža (z dodatki) (Kg)
|635
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|637,332
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Obseg dobave
- Baterija in polnilnik
- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Utripajoči svetilnik
Oprema
- Baterija
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- Kositer
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- Velik zaslon na dotik visoke ločljivosti
- Združljiv s priključno postajo
- Pripravljeno krmiljenje valjev
- avtonomno čiščenje
- z načinom ročne vožnje
- Enostavna in intuitivna nastavitev brez strokovnega znanja
- Visokozmogljivi senzorji
- zaznavanje ovir in trka
- avtonomno izogibanje ob srečanju z ovirami
- Varnostno certificirano za javne površine
- izdelava poročil o čiščenju
- Obvestila na mobilnih napravah
- Funkcija načrtovanja
- Auto Fill
- Barvne lučke za prikaz vedenja in stanja delovanja robota
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- z načinom učenja (Teach and Repeat)
- Vrsta krtače: Ščetka za disk
- Variabilni pritisni tlak
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- Senzor podtlaka za zaznavanje blokad
- Zaznavanje praznega rezervoarja detergenta
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Komunikacijski vmesnik: VDA 5050
- Doziranje čistila
Video posnetki
Področja uporabe
- Veliki prostori z nežnimi, gladkimi in sijajnimi tlemi
- Za velike, obsežne in delne površine
- Primerno za uporabo v javnih prostorih
- Idealno za letališča, železniške postaje, proizvodne in predelovalne hale, logistične dvorane, razstavne centre, konferenčne dvorane, koncertne dvorane in še veliko več.
- Lahko se uporablja v transportu, industriji in čiščenju zgradb