KIRA BD 200 je inteligenten, popolnoma avtonomen čistilni stroj s preizkušeno tehnologijo diskovnih krtač – idealen za gladka, občutljiva in sijoča tla. Zahvaljujoč veliki delovni širini, visoki hitrosti vožnje in vzdržljivim krtačam dosega visoko površinsko zmogljivost, hkrati pa je še posebej tih pri delovanju. Je vsestranska možnost, saj je na voljo izbira različnih blazinic in krtač, vključno z diamantnimi blazinicami za ustvarjanje ali vzdrževanje sijajnega videza. Zmogljiv večsenzorski sistem s 360° vidljivostjo v vse smeri zagotavlja zanesljivo navigacijo in celo prepozna previse in steklene površine. Za maksimalno avtonomijo je kot dodatna oprema na voljo polnilna postaja – ta samodejno poskrbi za polnjenje sveže vode, praznjenje umazane vode in polnjenje baterije. S prilagodljivo funkcijo koledarja lahko po potrebi načrtujete in prilagodite čistilna opravila. KIRA BD 200 lahko deluje popolnoma avtonomno ali pa ga je mogoče ročno upravljati kot stroj za vožnjo. Vedno je povezan prek KIRA Equipment Managerja in aplikacije KIRA Robots.