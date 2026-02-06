KIRA BR 200 združuje inteligentno tehnologijo z visoko površinsko zmogljivostjo. Zahvaljujoč veliki delovni širini in visoki hitrosti vožnje čisti učinkovito in temeljito – tudi na teksturiranih in neravnih tleh. Predhodno pometanje in drgnjenje se izvedeta v enem koraku zahvaljujoč tehniki valjčne krtače, ki prihrani čas. Stranska krtača zagotavlja čiste rezultate vse do robov. Zmogljiv večsenzorski sistem s 360° vidljivostjo v vse smeri zanesljivo prepozna ovire, previse in steklene površine za varno navigacijo. Ločeno dobavljiva polnilna postaja zagotavlja maksimalno avtonomijo z avtomatizacijo polnjenja sveže vode, praznjenja umazane vode in polnjenja baterije. Funkcija koledarja omogoča prilagodljiv in prilagodljiv način načrtovanja čistilnih opravil vnaprej. KIRA BR 200 lahko deluje popolnoma avtonomno, po potrebi pa ga je mogoče upravljati tudi ročno kot stroj za vožnjo. Ves čas je povezan v omrežje prek KIRA Equipment Managerja in aplikacije KIRA Robots ter ga je mogoče enostavno integrirati v obstoječe procese.