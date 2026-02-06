Čistilno-sesalni stroj KIRA BR 200
KIRA BR 200 učinkovito čisti velike površine. Z valjčnimi krtačami, idealnimi za teksturirana in neravna tla – inteligentno, učinkovito in zmogljivo pri vsaki uporabi.
KIRA BR 200 združuje inteligentno tehnologijo z visoko površinsko zmogljivostjo. Zahvaljujoč veliki delovni širini in visoki hitrosti vožnje čisti učinkovito in temeljito – tudi na teksturiranih in neravnih tleh. Predhodno pometanje in drgnjenje se izvedeta v enem koraku zahvaljujoč tehniki valjčne krtače, ki prihrani čas. Stranska krtača zagotavlja čiste rezultate vse do robov. Zmogljiv večsenzorski sistem s 360° vidljivostjo v vse smeri zanesljivo prepozna ovire, previse in steklene površine za varno navigacijo. Ločeno dobavljiva polnilna postaja zagotavlja maksimalno avtonomijo z avtomatizacijo polnjenja sveže vode, praznjenja umazane vode in polnjenja baterije. Funkcija koledarja omogoča prilagodljiv in prilagodljiv način načrtovanja čistilnih opravil vnaprej. KIRA BR 200 lahko deluje popolnoma avtonomno, po potrebi pa ga je mogoče upravljati tudi ročno kot stroj za vožnjo. Ves čas je povezan v omrežje prek KIRA Equipment Managerja in aplikacije KIRA Robots ter ga je mogoče enostavno integrirati v obstoječe procese.
Značilnosti in prednosti
Priklopna postaja (izbirno)Omogoča popolnoma avtonomno delovanje. Vire lahko avtonomno polni robot (ponovno polnjenje sveže vode, izčrpavanje umazane vode, izpiranje rezervoarja, polnjenje baterije). Izbirni dodatek, robota je mogoče upravljati tudi brez priklopne postaje.
Vodnik po ovirahZanesljivo zazna neznane ovire. Samostojno načrtuje alternativne poti. Avtonomni manevri vožnje na zahtevo.
Infrastrukturna povezavaKIRA BR 200 se lahko brezhibno integrira v obstoječo infrastrukturo. Rolo vrata in povezave VDA 5050 omogočajo učinkovito in prilagodljivo sodelovanje z drugimi sistemi in stroji za visoko stopnjo avtomatizacije in optimizacije procesov.
Enostavno upravljanje
- Pregledno organiziran, varen nadzor vseh funkcij naprave preko zaslona na dotik.
- Uporabniški vodnik po korakih za preprosto in intuitivno upravljanje.
- Enostaven za nastavitev in enostaven za uporabo robota brez strokovnega znanja.
Tehnika valjčnega krtačenja
- Idealno za močno umazane površine zaradi visokega kontaktnega pritiska samočistilnih valjev.
- Nizka poraba vode.
- Predhodno pometanje in drgnjenje v enem samem koraku.
Integrirana stranska krtača
- Omogoča temeljito čiščenje vse do roba.
- Prenaša umazanijo neposredno v čistilni kanal.
- Zmanjša ročno predelavo na minimum.
Zanesljiva navigacija zahvaljujoč večsenzorskemu sistemu
- Zmogljivi senzorji in 360° vidljivost v vse smeri.
- Zanesljivo zaznavanje previsov in stekla.
- Senzorsko spremljanje stranskih območij.
Varnostno potrjeno
- Varno in brezstično zaznavanje ovir, padcev in ljudi.
- Varnostno certificirano v skladu s CSA_22.2 št. 336-17 in IEC 63327.
- Primerno za delovanje v območjih z velikim prometom.
Široka paleta možnosti uporabe
- Upravljanje je mogoče samostojno ali ročno.
- Omogoča ročno točkovno čiščenje.
- Omogoča nastavitev več uporabniških profilov z individualnimi stopnjami pooblastil.
Povezljivost
- Neposreden dostop do KIRA Equipment Manager in aplikacije KIRA Robots.
- Pošilja obvestila in statusna sporočila na mobilne naprave.
- Vključuje poročila o čiščenju, stanje stroja, napake in drugo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Nazivna poraba moči (W)
|2250
|Močni vlečni motor (W)
|1300
|Zmogljivost turbine (W)
|552
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|1500
|Delovna širina krtač (mm)
|850
|Pritisni tlak krtač (g/cm²)
|215
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|380 - 950
|Delovna širina sesanja (mm)
|1100
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|200 / 220
|Posoda za čistilo (l)
|10
|Lijak za umazanijo (l)
|9
|Teoretično delovanje območja, avtonomno (m²/h)
|max. 4590
|Površinska zmogljivost pri polnem rezervoarju (m²)
|7143
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Število baterij
|4
|Tip baterij
|Li-Ion
|Napetost/kapaciteta baterije (V/Ah)
|24 / 320
|Čas trajanja baterije (h)
|pribl. 4
|Čas polnjenja baterije (h)
|pribl. 4,7
|Hitrost, avtonomna (km/h)
|max. 5,4
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|64,5
|Širina prehoda, avtonomna (m)
|2,8
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|max. 6
|Širina hodnika, avtonomna (mm)
|max. 1350
|Teža brez dodatkov (Kg)
|630
|Teža (z dodatki) (Kg)
|630
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|632,332
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Obseg dobave
- Baterija in polnilnik
- Vključuje sesalni trak
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Stranska krtača
- Utripajoči svetilnik
Oprema
- Baterija
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- Kositer
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- Velik zaslon na dotik visoke ločljivosti
- Združljiv s priključno postajo
- Pripravljeno krmiljenje valjev
- avtonomno čiščenje
- Samodejno predhodno pometanje
- z načinom ročne vožnje
- Enostavna in intuitivna nastavitev brez strokovnega znanja
- Visokozmogljivi senzorji
- zaznavanje ovir in trka
- avtonomno izogibanje ob srečanju z ovirami
- Varnostno certificirano za javne površine
- izdelava poročil o čiščenju
- Obvestila na mobilnih napravah
- Funkcija načrtovanja
- Auto Fill
- Barvne lučke za prikaz vedenja in stanja delovanja robota
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- električno in mehansko stikalo s plavačem
- z načinom učenja (Teach and Repeat)
- Vrsta krtače: Okrogla ščetka
- Variabilni pritisni tlak
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- Senzor podtlaka za zaznavanje blokad
- Zaznavanje praznega rezervoarja detergenta
- uporaba s pomočjo aplikacije
- Komunikacijski vmesnik: VDA 5050
- Doziranje čistila
Video posnetki
Področja uporabe
- Velike površine s teksturiranimi in neravnimi tlemi
- Za velike, obsežne in delne površine
- Primerno za uporabo v javnih prostorih
- Idealno za letališča, železniške postaje, proizvodne in predelovalne hale, logistične dvorane, razstavne centre, konferenčne dvorane, koncertne dvorane in še veliko več.
- Lahko se uporablja v transportu, industriji in čiščenju zgradb