KIRA CV 50
Robotski sesalnik KIRA CV 50 razbremeni čistilne ekipe, saj prevzame zamudno sesanje, usposobljenim delavcem pa prepusti, da hkrati poskrbijo za zahtevnejša opravila.
Iščete ekonomičen način za povečanje produktivnosti in zmanjšanje delovne obremenitve čistilnih ekip? Avtonomni robotski sesalnik KIRA CV 50 je popolna rešitev. Prevzame dolgotrajno in monotono nalogo sesanja, usposobljenim delavcem pa prepusti, da hkrati poskrbijo za zahtevnejša čistilna opravila. KIRA cv 50 popolnoma avtonomno preslika območje, ki ga je treba očistiti, in izračuna optimalno in učinkovito pot čiščenja. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi, zmogljivim baterijam iz 36-voltne baterijske platforme Kärcher Battery Power+ (potrebno jih je naročiti posebej!) in ergonomski okretnosti je robotski sesalnik idealen pomočnik pri sesanju preprog in trdih tal z delovno širino 350 milimetrov – seveda tudi pod mizami, v kotih in vedno čisto do stene. Zahvaljujoč prefinjenemu večsenzorskemu konceptu in natančnemu LiDAR zaznavanju okolice sta njegova navigacija in delovanje tako zanesljiva, da ima varnostni certifikat v skladu z IEC 63327 in odobren za uporabo na javnih površinah. Pripadajoča aplikacija KIRA Robots in integrirani zaslon omogočata izjemno preprosto upravljanje, brez potrebe po specialističnem znanju.
Značilnosti in prednosti
Kompaktna oblika z zelo nizko oddaljenostjo od talNizka svetla višina (32 cm) omogoča sesanje pod pohištvom in mizami. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi je primeren tudi za uporabo v zaprtih prostorih. Robot z lahkoto premaguje tudi ozke prostore, kar mu omogoča, da se obrne na mestu.
Aplikacija KIRA RobotsPopolna preglednost z aplikacijo KIRA Robots z upravljanjem voznega parka, stanjem v živo, podrobnimi poročili o čiščenju in še veliko več. Zemljevide in urnike čiščenja je enostavno ustvariti in urediti. Popolno omrežen zahvaljujoč integrirani mobilni ali brezžični omrežni povezavi 4G/LTE.
36 V baterijska platforma Kärcher Battery Power+Zamenljive baterije omogočajo nemoteno čiščenje brez čakanja med polnjenjem. Uporaba ni omejena z lokacijo, na primer lahko se uporablja v več nadstropjih. Kärcher priporoča uporabo dveh izmenljivih baterij za daljši čas delovanja. Delovanje je možno tudi samo z eno baterijo.
Intuitivno in enostavno rokovanje
- Vse funkcije enostavno upravljate prek interaktivnega zaslona z nadzorno ploščo.
- Pripravljen za uporabo takoj iz škatle – tudi brez začetne nastavitve.
Največja avtonomna učinkovitost
- Velika delovna širina (350 mm) za visoko učinkovitost in teoretično površinsko zmogljivost 525 m²/h.
- Dve stranski krtači za čiščenje vse do roba – ni več ročnega vračanja.
- Avtonomno, sistematično načrtovanje poti čiščenja za največjo učinkovitost čiščenja.
Ergonomičen in enostaven za transport
- Raztegljiv transportni ročaj za visoko prenosljivost in optimalno ergonomijo.
- Enostaven transport do naslednjega mesta uporabe ali shranjevanja.
- Za dodatno udobje lahko kolesa med transportom odklopite.
Robustna in zanesljiva navigacija
- Zaznavanje LiDAR na velike razdalje – idealno za delovanje na velikih območjih in v temi.
- Zanesljivo zaznavanje padcev in zaznavanje ovir.
- Opremljen z ultrazvočnimi senzorji, senzorji za sledenje sten in trkov.
Varnostno potrjeno
- Razvit za komercialne operacije, izpolnjuje vse mednarodne standarde.
- Varnostno certificirano v skladu z IEC 63327.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Napetost (V)
|36
|Vakuum (kPa)
|19,3
|Zračni tok (l/s)
|16
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|57
|Teoretično delovanje območja, avtonomno (m²/h)
|525
|Površinska zmogljivost (m²/h)
|525
|Čas delovanja pri normalnem delovanju (dve bateriji) (min)
|140
|Čas delovanja v ECO! način (dve bateriji) (min)
|210
|Delovna širina sesanja (mm)
|350
|Nazivna poraba moči (W)
|230
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|6
|Prostornina posode (l)
|4,5
|Hitrost, avtonomna (km/h)
|1,5
|Vozna širina (mm)
|650
|Svetla višina (mm)
|320
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|2
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min/h)
|58 / 81
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Teža brez dodatkov (Kg)
|15,38
|Teža (z dodatki) (Kg)
|15,382
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|25,119
|Mere (D × Š × V) (mm)
|578 x 578 x 300
Obseg dobave
- Možnost: Baterije in polnilec niso priloženi
- Stranska krtača: 4 Kos(i)
- Količina valjčne krtače: 1 Kos(i)
- Barva valjčne krtače: siva / črna
- Začetne oznake
- HEPA filter
Oprema
- avtonomno čiščenje
- Enostavna in intuitivna nastavitev brez strokovnega znanja
- zaznavanje ovir in trka
- Visokozmogljivi senzorji
- avtonomno izogibanje ob srečanju z ovirami
- Varnostno certificirano za javne površine
- izdelava poročil o čiščenju
- Obvestila na mobilnih napravah
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
- uporaba s pomočjo aplikacije
Področja uporabe
- Posebej priporočljiv za čiščenje objektov in za hotele
- Idealno za velike odprte prostore, kot so hodniki, predsobe ali konferenčne sobe
- Primerno za uporabo v javnih prostorih
- Lahko se uporablja tam, kjer je prostor omejen, pa tudi na odprtih prostorih
