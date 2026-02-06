Iščete ekonomičen način za povečanje produktivnosti in zmanjšanje delovne obremenitve čistilnih ekip? Avtonomni robotski sesalnik KIRA CV 50 je popolna rešitev. Prevzame dolgotrajno in monotono nalogo sesanja, usposobljenim delavcem pa prepusti, da hkrati poskrbijo za zahtevnejša čistilna opravila. KIRA cv 50 popolnoma avtonomno preslika območje, ki ga je treba očistiti, in izračuna optimalno in učinkovito pot čiščenja. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi, zmogljivim baterijam iz 36-voltne baterijske platforme Kärcher Battery Power+ (potrebno jih je naročiti posebej!) in ergonomski okretnosti je robotski sesalnik idealen pomočnik pri sesanju preprog in trdih tal z delovno širino 350 milimetrov – seveda tudi pod mizami, v kotih in vedno čisto do stene. Zahvaljujoč prefinjenemu večsenzorskemu konceptu in natančnemu LiDAR zaznavanju okolice sta njegova navigacija in delovanje tako zanesljiva, da ima varnostni certifikat v skladu z IEC 63327 in odobren za uporabo na javnih površinah. Pripadajoča aplikacija KIRA Robots in integrirani zaslon omogočata izjemno preprosto upravljanje, brez potrebe po specialističnem znanju.