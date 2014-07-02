BRC 30/15 C je odličen stroj za temeljito čiščenje manjših površin preprog. S plavajoče vpeto krtačo je mogoče doseči odlične rezultate čiščenja tudi na neravnih površinah. BRC 30/15 je primeren tudi za vmesno čiščenje preprog s predhodno razpršitvijo čistila iCapsol ali za selektivno odstranjevanje madežev.