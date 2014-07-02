Čistilnik za preproge BRC 30/15 C

Kompakten stroj za čiščenje preprog za hitro in ekonomično čiščenje manjših površin z razpršilno-ekstrakcijskim postopkom, za selektivno točkovno čiščenje in za vmesno čiščenje preprog s predhodno razpršitvijo čistila iCapsol. Omogoča ekonomično uporabo na površinah od 200 do 800 m².

BRC 30/15 C je odličen stroj za temeljito čiščenje manjših površin preprog. S plavajoče vpeto krtačo je mogoče doseči odlične rezultate čiščenja tudi na neravnih površinah. BRC 30/15 je primeren tudi za vmesno čiščenje preprog s predhodno razpršitvijo čistila iCapsol ali za selektivno odstranjevanje madežev.

Značilnosti in prednosti
Visoka zmogljivost čiščenja
  • Krtačni valj za boljše globinsko čiščenje.
  • Nihajoče uležajeni krtačni valji, ki omogočajo enakomernejše čiščenje.
  • Vlakna se poravnajo, zato videz postane enakomernejši.
Kompaktne dimenzije
  • Idealen za površine od 200 do 800 m?.
  • Enostavno skladiščenje.
  • Enostavno prenašanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Učinkovitost površine (globinsko čiščenje / vmesno čiščenje iCapsol) (m²/h) 150
Zračni tok (l/s) 46
Vakuum (mbar/kPa) 300 / 30
Tlak pršenja, temeljito čiščenje (bar) 3,5
Količina pršenja, temeljito čiščenje (l/min) 1
Delovna širina sesanja (mm) 315
Posoda sveža/umazana voda (l) 15 / 17
Zmogljivost turbine (W) 1130
Nazivna moč krtačnega motorja (W) 76
Teža brez dodatkov (Kg) 36
Teža vključno z embalažo (Kg) 35,5
Mere (D × Š × V) (mm) 920 x 360 x 750

Obseg dobave

  • Število valjev: 1 Kos(i)

Oprema

  • Smer delovanja: nazaj

Video posnetki

Dodatna oprema
Čistilna sredstva