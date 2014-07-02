Čistilnik za preproge BRC 30/15 C
Kompakten stroj za čiščenje preprog za hitro in ekonomično čiščenje manjših površin z razpršilno-ekstrakcijskim postopkom, za selektivno točkovno čiščenje in za vmesno čiščenje preprog s predhodno razpršitvijo čistila iCapsol. Omogoča ekonomično uporabo na površinah od 200 do 800 m².
BRC 30/15 C je odličen stroj za temeljito čiščenje manjših površin preprog. S plavajoče vpeto krtačo je mogoče doseči odlične rezultate čiščenja tudi na neravnih površinah. BRC 30/15 je primeren tudi za vmesno čiščenje preprog s predhodno razpršitvijo čistila iCapsol ali za selektivno odstranjevanje madežev.
Značilnosti in prednosti
Visoka zmogljivost čiščenja
- Krtačni valj za boljše globinsko čiščenje.
- Nihajoče uležajeni krtačni valji, ki omogočajo enakomernejše čiščenje.
- Vlakna se poravnajo, zato videz postane enakomernejši.
Kompaktne dimenzije
- Idealen za površine od 200 do 800 m?.
- Enostavno skladiščenje.
- Enostavno prenašanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Učinkovitost površine (globinsko čiščenje / vmesno čiščenje iCapsol) (m²/h)
|150
|Zračni tok (l/s)
|46
|Vakuum (mbar/kPa)
|300 / 30
|Tlak pršenja, temeljito čiščenje (bar)
|3,5
|Količina pršenja, temeljito čiščenje (l/min)
|1
|Delovna širina sesanja (mm)
|315
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|15 / 17
|Zmogljivost turbine (W)
|1130
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|76
|Teža brez dodatkov (Kg)
|36
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|35,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|920 x 360 x 750
Obseg dobave
- Število valjev: 1 Kos(i)
Oprema
- Smer delovanja: nazaj
Video posnetki