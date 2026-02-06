V primerjavi s konvencionalno napravo z ekstrakcijo pršenja, boste z napravo za čiščenje preprog BRC 40/22 C delali za 30 % hitreje, površine pa bodo očiščene vse do najglobljih por. To omogočata preprosto manevriranje in način, s katerim se vedno dela v smeri naprej, kar omogoča, da se izognete nepotrebnim praznim hodom. Vgrajen koš za smeti tekom čiščenja zanesljivo pobira delce s tal, kot so to lasje ali odpadla vlakna s preproge. Naprava je idealna za temeljito čiščenje preprog manjših in srednje velikih površin do 1000 m² in prav tako se lahko fleksibilno uporablja za ekstrakcijo pršenja ali za vmesno čiščenje preprog. Uporaba iCapsol čistilnega sredstva RM 768, ki ga priporočamo za vmesno čiščenje, bo skrajšala čas sušenja preproge za približno pol ure. Zato je ta način čiščenja idealen za tiste površine preprog, po katerih se veliko hodi. Poleg tega čistilna glava s krtačo za čiščenje preprog, ki se s svojim krmilnim kolescem zlahka obrača, še dodatno poenostavlja in pospešuje čiščenje prenapolnjenih površin.