Čistilnik za preproge BRC 40/22 C
Kompaktna naprava za čiščenje preprog BRC 40/22 C. Namenjena ekonomičnemu in hitremu pršilno-ekstrakcijskem postopku kot tudi vmesnemu čiščenju preprog za površine med 250 in 1000 m².
V primerjavi s konvencionalno napravo z ekstrakcijo pršenja, boste z napravo za čiščenje preprog BRC 40/22 C delali za 30 % hitreje, površine pa bodo očiščene vse do najglobljih por. To omogočata preprosto manevriranje in način, s katerim se vedno dela v smeri naprej, kar omogoča, da se izognete nepotrebnim praznim hodom. Vgrajen koš za smeti tekom čiščenja zanesljivo pobira delce s tal, kot so to lasje ali odpadla vlakna s preproge. Naprava je idealna za temeljito čiščenje preprog manjših in srednje velikih površin do 1000 m² in prav tako se lahko fleksibilno uporablja za ekstrakcijo pršenja ali za vmesno čiščenje preprog. Uporaba iCapsol čistilnega sredstva RM 768, ki ga priporočamo za vmesno čiščenje, bo skrajšala čas sušenja preproge za približno pol ure. Zato je ta način čiščenja idealen za tiste površine preprog, po katerih se veliko hodi. Poleg tega čistilna glava s krtačo za čiščenje preprog, ki se s svojim krmilnim kolescem zlahka obrača, še dodatno poenostavlja in pospešuje čiščenje prenapolnjenih površin.
Značilnosti in prednosti
Za 200° vrtljiva glava za čiščenjeKrtačni valj za preproge izboljšuje temeljito čiščenje. Nadvse preprosto manevriranje tudi po natrpanih prostorih.
Za temeljito in redno čiščenje preprogUporablja se tako za temeljito kot za občasno čiščenje preprog. Temeljito čiščenje preprog z valjem za čiščenje izboljšuje čiščenje samih vlaken na preprogah.
Opcijska ročna šobaZa čiščenje vogalov ali čiščenje stolov in oblazinjenega pohištva z ekstrakcijo pršenja.
Vključen zbiralnik za pometene smeti
- Zanesljivo pobira odpadla vlakna s preprog, lase in ostale delce.
- Zmanjšuje blokade sesalne šobe in s tem tudi stroške servisnih storitev.
Smer dela izključno naprej
- Izogibanje nepotrebnim praznim hodom.
- Do 30 odstotkov večja učinkovitost v primerjavi z običajnimi avtomati z ekstrakcijo pršenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Učinkovitost površine (globinsko čiščenje / vmesno čiščenje iCapsol) (m²/h)
|500 / 900
|Zračni tok (l/s)
|47
|Vakuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Tlak pršenja, vmesno čiščenje (bar)
|3,5
|Tlak pršenja, temeljito čiščenje (bar)
|7
|Količina pršenja, vmesno čiščenje (l/min)
|0,38
|Količina pršenja, temeljito čiščenje (l/min)
|2,5
|Delovna širina sesanja (cm)
|48
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|22 / 19
|Zmogljivost turbine (W)
|1200
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|400
|Teža brez dodatkov (Kg)
|44,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|50,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|889 x 470 x 1118
Obseg dobave
- Število valjev: 1 Kos(i)
- Krtačni valj: 1 Kos(i)
Oprema
- Smer delovanja: naprej
- Delovanje iCapsol
