Čistilnik za preproge BRC 45/45 C
Kompakten stroj za čiščenje preprog za temeljito in vmesno čiščenje srednje velikih površin od 350 do 1000 m². Tovrstni stroj omogoča čiščenje naprej in nazaj z dvema krtačnima valjema, ki se vrtita v nasprotno smer, kar zagotavlja čistočo do vlaken.
BRC 45/45 C Ep omogoča hitro vmesno čiščenje z razpršitvijo čistila iCapsol in temeljito čiščenje preprog z razpršilno-ekstrakcijskim postopkom. BRC 45/45 C Ep je mogoče prilagodljivo uporabiti tudi za selektivno odstranjevanje madežev. Zanesljivo odstranjuje umazanijo in hkrati osveži preprogo. Po vmesnem čiščenju preproge je ta že po 20 minutah ponovno suha in pohodna. Zaradi kompaktne izvedbe je stroj primeren tudi za čiščenje površin med njihovo uporabo. Z zmogljivostjo vmesnega čiščenja do 800 m² in temeljitega čiščenja do 350 m² je BRC 45/45 C Ep izjemno primeren za večje površine.
Značilnosti in prednosti
Plavajoče uležajena krtačna glava z valjčnima krtačama, ki tečeta v nasprotni smeri.
- Visoka zmogljivost čiščenja zaradi 2 krtačnih valjev.
- Čisti vlakna istočasno z 2 strani.
- Skrbi za enakomeren stik s tlemi tudi pri neravnih podlagah.
Smer dela naprej ali vzvratno
- Nastavitev smeri dela glede na vrsto preproge.
- S preklopom potisnega ročaja lahko spremenite smer čiščenja.
- Ergonomski delovni položaj naprej ali vzvratno za občutljive preproge.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Učinkovitost površine (globinsko čiščenje / vmesno čiščenje iCapsol) (m²/h)
|350 / 1000
|Zračni tok (l/s)
|45
|Vakuum (mbar/kPa)
|300 / 30
|Tlak pršenja, vmesno čiščenje (bar)
|3,5
|Tlak pršenja, temeljito čiščenje (bar)
|7
|Količina pršenja, vmesno čiščenje (l/min)
|0,7
|Količina pršenja, temeljito čiščenje (l/min)
|3,2
|Delovna širina sesanja (mm)
|450
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|45 / 38
|Zmogljivost turbine (W)
|1100
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|600
|Teža brez dodatkov (Kg)
|75
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1029 x 559 x 1092
Obseg dobave
- Število valjev: 2 Kos(i)
Oprema
- Smer delovanja: naprej in nazaj
- Delovanje iCapsol