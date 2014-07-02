BRC 45/45 C Ep omogoča hitro vmesno čiščenje z razpršitvijo čistila iCapsol in temeljito čiščenje preprog z razpršilno-ekstrakcijskim postopkom. BRC 45/45 C Ep je mogoče prilagodljivo uporabiti tudi za selektivno odstranjevanje madežev. Zanesljivo odstranjuje umazanijo in hkrati osveži preprogo. Po vmesnem čiščenju preproge je ta že po 20 minutah ponovno suha in pohodna. Zaradi kompaktne izvedbe je stroj primeren tudi za čiščenje površin med njihovo uporabo. Z zmogljivostjo vmesnega čiščenja do 800 m² in temeljitega čiščenja do 350 m² je BRC 45/45 C Ep izjemno primeren za večje površine.