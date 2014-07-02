Čistilnik za preproge BRS 43/500 C
Kompaktna naprava za vmesno čiščenje preprog manjših površin. Hitra osvežitev in sušenje preproge za takojšnjo ponovno pohodnost. Ekonomično na površinah od 200 do 600 m².
BRS 43/500 je idealna naprava za produktivno vmesno čiščenje preprog. Zanesljivo odstranjuje umazanijo in hkrati osveži preprogo. V posodi za umazanijo se zbirajo puh in delci umazanije že med samim postopkom čiščenja. Preproga je že po 20 minutah ponovno suha in pohodna. Zahvaljujoč kompaktni izvedbi naprave je uporaba možna tudi, ko po površini hodijo ljudje. Naprava lahko očisti do 600 m², tako je BRS 43/500 C primerna tudi za osvežitev večjih površin.
Značilnosti in prednosti
2 nasproti vrteča se valja
- Visoka zmogljivost čiščenja zaradi visokega pritisnega tlaka.
- Čisti vlakna istočasno z 2 strani in jih postavi pokonci.
- Skrbi za enakomeren stik s tlemi tudi pri neravnih podlagah.
2 v 1
- Čiščenje vlaken in pometanje v enem delovnem koraku.
- Vklj. z zbiralnikom smeti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Učinkovitost površine (globinsko čiščenje / vmesno čiščenje iCapsol) (m²/h)
|300
|Tlak pršenja, vmesno čiščenje (bar)
|3,4
|Količina pršenja, vmesno čiščenje (l/min)
|0,38
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|7,5
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|370
|Teža brez dodatkov (Kg)
|25
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|32,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 470 x 1160
Obseg dobave
- Posoda za iCapsol
- Število valjev: 2 Kos(i)
Oprema
- Smer delovanja: naprej in nazaj
- Delovanje iCapsol
