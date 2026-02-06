Puzzi 2/1 Bp
Največja svoboda gibanja pri odstranjevanju madežev vse do vlaken na vseh vrstah tekstila: prenosni, zmogljivi 36 V baterijski globinski čistilnik z ergonomsko šobo za oblazinjenje.
Robusten, trpežen in zmogljiv z brezžično prilagodljivostjo: naš akumulatorski globinski čistilnik Puzzi 2/1 Bp. Ta prenosni globinski čistilnik na baterijski pogon se lahko uporablja tudi za čiščenje madežev in odstranjevanje madežev, kar olajša sveže ali posušene madeže na tekstilu, kot so oblazinjeni stoli, zofe, avtomobilski sedeži in še veliko več. Puzzi 2/1 Bp v hipu odstrani vse madeže zahvaljujoč izjemni zmogljivosti sesanja, ki zagotavlja tudi hitro sušenje. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi, nizki teži in ergonomskemu ročaju je stroj enostaven za prenašanje z eno roko. Za najboljše rezultate odstranjevanja madežev je čistilna raztopina pod pritiskom in razpršena globoko v tekstilna vlakna, preden se ponovno posesa skupaj z razrahljano umazanijo. Standardno dobavljeno: šoba za oblazinjeno pohištvo, pršilna/sesalna cev, ločeni posodi za svežo in umazano vodo ter integrirano shranjevanje pribora. Ko naročate to različico stroja, upoštevajte, da je treba močno 36 V baterijo Kärcher Battery Power+ in pripadajoči hitri polnilnik naročiti posebej.
Značilnosti in prednosti
Popoln učinek čiščenjaOdlično čiščenje z jasnim učinkom "prej in potem". Visok vakuum za odlično sesalno moč. Izjemno fin in enakomeren vzorec pršenja iz šobe za oblazinjenje.
Kompaktna zasnova in visoka mobilnostIdealen tudi za ozke prostore ali težko dostopna mesta. Brezžična svoboda gibanja in prilagodljiva uporaba. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi jo lahko shranite kjer koli.
Profesionalna kakovost: posebej robusten in vzdržljivUčinkovita turbina z življenjsko dobo 1000 ur. Zelo robustna in vzdržljiva membranska črpalka. Kompaktna, izjemno kratka in trpežna šoba za oblazinjenje.
Popolna prilagodljivost: 36-voltna platforma Kärcher
- Združljivo: vse 36 V baterije Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktičen prikaz preostalega časa delovanja na sami bateriji.
- Zmogljiva baterija se hitro in enostavno zamenja.
Posebej uporabniku prijazen koncept upravljanja
- Praktično vrtljivo stikalo za vklop/izklop.
- Ergonomsko šobo za oblazinjenje lahko upravljate z enim prstom.
- Posode lahko hitro napolnimo in izpraznimo.
Ergonomsko oblikovana in izjemno kratka šoba za oblazinjenje
- Robustna oblika, primerna za uporabo v zaprtih prostorih, kot je notranjost vozil.
- Odličen vzorec pršenja z zmanjšano porabo vode.
- Ergonomska oblika z udobnim dvodelnim ročajem.
Enostaven za transport
- Z ergonomskim nosilnim ročajem za večje udobje.
- Zasnovan za enoročno prenašanje stopnic in stopnic.
- Prenosljivost: npr. za čiščenje notranjosti vozil ali počitniških hiš.
Odstranljive posode
- Rezervoarji za svežo in umazano vodo so enostavno odstranljivi.
- Polnjenje z vodo je hitro zahvaljujoč Quick & Easy zapiralu.
- Rezervoar za umazano vodo je enostavno izprazniti in očistiti.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Pritrjen z močnim gumijastim trakom in kavljem.
- Ni nevarnosti izgube sesalne cevi in nastavka za oblazinjenje med prevozom.
- Globinski sesalnik, vključno z dodatki, je mogoče preprosto shraniti.
Možnost: na voljo združljivi detergenti
- Napolnite posodo s svežo vodo, kot je opisano v navodilih.
- Odlično odstranjevanje madežev na oblazinjenem pohištvu in tekstilu.
- Čistilna raztopina se razprši po površini in posesa nazaj skupaj z umazanijo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|1,7 / 2,9
|Zračni tok (l/s)
|16
|Vakuum (kPa)
|16
|Poraba razpršila (ml/min)
|350
|Tlak pršenja (Mpa)
|0,16 - 0,22
|Zmogljivost turbine (W)
|350
|Zmogljivost črpalke (W)
|4
|Nazivna vhodna moč (W)
|350
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|72
|Nominalna širina dodatkov ( )
|DN 30
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|Normalen način: / 46 (7,5 Ah) Normalen način: / 37 (6,0 Ah)
|Polnilni tok (A)
|6
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,74
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|410 x 235 x 250
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Pršilno-sesalna cev: 1.9 m
- Kratka šoba za oblazinjenje z ročajem
- Rezervoar za svežo vodo
- Rezervoar za umazano vodo
- Čistilna sredstva: RM 764 N, 125 ml
Oprema
- Zaklep cevi za transport
- Vgrajeno shranjevanje pribora
- Ustnik za šobo: Šoba za oblazinjene površine, oranžna
Področja uporabe
- Odstranjevanje madežev na oblazinjenem pohištvu in oblazinjenem pohištvu
- Ciljno zdravljenje madežev na preprogah
- Odstranjevanje madežev na tekstilnih sedežih vozil
- Čiščenje vseh tekstilnih površin
