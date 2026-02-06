Robusten, trpežen in zmogljiv z brezžično prilagodljivostjo: naš akumulatorski globinski čistilnik Puzzi 2/1 Bp. Ta prenosni globinski čistilnik na baterijski pogon se lahko uporablja tudi za čiščenje madežev in odstranjevanje madežev, kar olajša sveže ali posušene madeže na tekstilu, kot so oblazinjeni stoli, zofe, avtomobilski sedeži in še veliko več. Puzzi 2/1 Bp v hipu odstrani vse madeže zahvaljujoč izjemni zmogljivosti sesanja, ki zagotavlja tudi hitro sušenje. Zahvaljujoč kompaktni zasnovi, nizki teži in ergonomskemu ročaju je stroj enostaven za prenašanje z eno roko. Za najboljše rezultate odstranjevanja madežev je čistilna raztopina pod pritiskom in razpršena globoko v tekstilna vlakna, preden se ponovno posesa skupaj z razrahljano umazanijo. Standardno dobavljeno: šoba za oblazinjeno pohištvo, pršilna/sesalna cev, ločeni posodi za svežo in umazano vodo ter integrirano shranjevanje pribora. Ko naročate to različico stroja, upoštevajte, da je treba močno 36 V baterijo Kärcher Battery Power+ in pripadajoči hitri polnilnik naročiti posebej.